Deklica zaradi hudih poškodb v bolnišnici v Padovi

V bolnišnici v Padovi se zdravi 8-letna deklica, ki se je v noči na nedeljo huje poškodovala v tragični prometni nesreči na slovensko-italijanski meji med Vrtojbo in Štandrežem. V njej je izgubila življenje 32-letna srbska državljanka, njena mama, ki se je skupaj z otrokom in partnerjem domnevno vračala s počitnic v Švico, kjer je bila zaposlena kot tajnica v zdravstveni ambulanti. Ženska je po poročanju švicarskih medijev stanovala v okolici Lugana.

Pretresljiva prometna nesreča se je zgodila malo pred 4. uro zjutraj na hitri cesti H4 med Vrtojbo in Štandrežem, kjer sta trčila avtomobila s švicarsko registracijo. Slabih 60 metrov pred mejno črto, kjer je bila policijska kontrolna točka, naj bi voznik avtomobila Bmw pritisnil na zavore, pri tem pa je mercedes, v katerem sta bila dva moška, silovito trčil vanj. Bmw, v katerem so se peljali trije srbski državljani - 32-letna ženska, njena hčerka in ženskin partner, ki je sedel za volanom - je odbilo naprej čez mejno črto v Italijo, nakar so ga zajeli plameni. Voznik in otrok sta pravočasno prišla iz vozila, 32-letnica, ki je sedela na potniškem sedežu, pa se ni uspela rešiti. Umrla je v gorečem avtomobilu pred prihodom reševalcev.

Poškodovani so bili tudi ostali udeleženci, najhuje deklica, ki so jo s helikopterjem prepeljali najprej v videmsko bolnišnico, nato pa v pediatrično bolnišnico v Padovo. Tri moške so včeraj že izpustili domov. Cesta je bila zaprta 12 ur, preiskavo vodi goriška prometna policija v sodelovanju s tožilstvom. Pri preiskavi sodeluje tudi slovenska policija.