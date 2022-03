Dela v vrtcu do konca leta

Med četrtkovim zasedanjem doberdobskega občinskega sveta so odobrili letni proračun, triletni plan javnih del in še nekaj sklepov upravne narave. Med drugim so potrdili konvencijo, na podlagi katere se bo storitev medobčinskega urada za proizvodne dejavnosti Suap posluževala tudi občina Špeter ob Soči. »Z novo konvencijo se nam bodo stroški nekoliko znižali, sploh smo nad storitvijo zelo zadovoljni,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da sta v triletni plan javnih del vključeni obnova otroškega vrtca in telovadnice.Protipotresna sanacija vrtca Čriček, vredna 255.000 evrov, bi se morala zaključiti do 27. marca, vendar so se dela nekoliko zavlekla, zaradi česar župan predvideva, da naj bi se zaključila do konca aprila. »V zvezi s telovadnico moramo pripraviti nov izvršni načrt in sočasno določiti izvajalca del; računam, da bomo vse skupaj uredili še letos, sicer bomo morali skupaj s pripravo izvršnega načrta na novo izračunati tudi stroške. Upoštvajoč podražitev gradbenih materialov in vse višjo inflacijo predvidevam, da naj bi se povišali tudi stroški za obnovo telovadnice; v tem primeru bomo morali odločiti, ali gradbena dela izpeljati po posameznih fazah glede na razpoložljiva sredstva,« opozarja župan in razlaga, da ima doberdobska občina za povečanje energetske varčnosti telovadnice na voljo 1.265.000 evrov prispevka iz sklada medobčinske unije, kar predstavlja eno zmed največjih naložb v doberdobski občini v zadnjih letih.