Denar v pesemskem ljudskem izročilu

V sredo, 7. januarja, ob 18. uri bo v novogoriškem Maksu koncert Bogdane Herman Denar, sveta vladar – v pesemskem ljudskem izročilu, ki mu bo sledila predstavitev zbirateljskih kovancev GO! 2025. Banka Slovenije je ob počastitvi EPK 2025 julija lani izdala zbirateljske kovance (zlatnike, srebrnike in dvokovinske kovance za 3 evre), v Maksu pa jih bodo obiskovalcem približali v domiselnem okviru najstarejših slovenskih ljudskih pesmi.

Koncert bo posvečen pesmim, ki skozi zgodovino govorijo o načinu življenja, v mnogih pa se pojavlja tudi plačilo – za blago ali prestopke. Napeve, ki jih redko slišimo, bo izvajala Bogdana Herman, učiteljica veščin komuniciranja, profesorica slovanskih jezikov in književnosti, lektorica, numizmatičarka, pesnica in pevka. Kovanec GO! 2025 bo predstavil Vito Čop, eden vodilnih slovenskih raziskovalcev numizmatike. Dogodek poteka v sodelovanju z Numizmatičnim društvom Slovenije.