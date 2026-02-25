Zaključili postopek oborožitve in uvedli neprekinjeno 24-urno službo

Po več letih priprav, usposabljanj in organizacijskih prilagoditev je lokalna policija dokončno vstopila v novo obdobje delovanja. Sredi lanskega leta je zaključila postopek oborožitve ter hkrati uvedla neprekinjeno 24-urno službo.

Podrobnosti postopka oborožitve je na včerajšnji novinarski konferenci predstavila pristojna za lokalno policijo Caterina de Gavardo. V družbi poveljnika mestnih redarjev Walterja Milocchija je spomnila, da se je postopek začel leta 2017, ta pa je bil nujen za zagotovitev stalne operativnosti, zlasti pri opravljanju ogledov prometnih nesreč tudi v nočnem času. Prisotnost oboroženih patrulj ima po njenem odvračilni učinek, hkrati pa pomeni večjo odgovornost za vsakega posameznega uslužbenca.

Danes je oboroženih 226 uslužbencev, na razpolago pa imamo 250 kosov orožja, saj predpisi določajo tudi obvezno rezervo, je povedala odbornica. Mestni redarji uporabljajo pištole znamke Glock. Vsi uslužbenci so morali opraviti zahtevno usposabljanje in pridobiti potrdilo o usposobljenosti za uporabo orožja. Predvidena je tudi letno preverjanje znanja in praktične vaje na strelišču.