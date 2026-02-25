Obljubljajo ukrepe, a skrbi ostajajo

Dežela Furlanija - Julijska krajina je poverila videmski univerzi nalogo, da pripravo temeljito hidrološko študijo, ki bo vzela v poštev celotno porečje reke Idrije. Na podlagi ugotovitev raziskovalcev bodo pripravili načrt za sanacijska dela, ki so potrebna za zagotovitev poplavne varnosti prebivalcev Verse in tudi drugih okoliških krajev po novembrski vremenski ujmi. Deželni odbornik Riccardo Riccardi je na javnem srečanju, ki je potekalo v torek v Versi, pojasnil, da bodo preverili uresničljivost in koristnost raznih ukrepov - od izkopa gramoza in čiščenja strug vodotokov do postavitve novih merilnih naprav, utrditve bregov in izgradnje zadrževalnikov.

Javnega srečanja se je udeležila množica domačinov. V njihovem imenu je spregovorila Alessandra Spessot, ki je opozorila, da jih v noči s 16. na 17. november ni prav nihče opozoril na pretečo nevarnost. Deželna okoljska agencija Arpa je izdala rumeno vremensko opozorilo, vendar se zatem ni nihče oglasil, ko so se razmere začele slabšati in voda je začela prestopati bregove. Krajani bi lahko rešili del svojega imetja, avtomobile bi lahko odpeljali na varno, a kaj ko jih ni nihče seznanil s hitrim naraščanjem gladine reke Verse. Direktor deželne civilne zaščite Amedeo Aristei se je opravičeval, češ da je veliko vode priteklo iz slovenske strani meje in da niso uspeli spremljati naraščanja briškega vodotoka Reka. Njegove besede domačinov niso ravno prepričale. Alessandra Spessot je glede rumenega vremenskega opozorila povedala, da je ostalo »rumeno« tudi cel ponedeljek, ko se je Versa znašla z dvema metroma vode v vaškem središču. Jasno je, da je obveščanje domačinov zatajilo, zaradi česar je razumljiva njihova zaskrbljenost nad napovedanimi sanacijskimi ukrepi, saj ni znano, kdaj in v kakšni obliki bodo izvedeni.