Na štirih šolah 137 prvošolcev, devet manj kot lani

Na tržaških šolah s slovenskim učnim jezikom vsako leto nestrpno pričakujejo februarski vpisni rok, ki ponuja vpogled v število učencev in dijakov, ki bodo septembra zasedli klopi na vseh stopnjah. Prve sveže podatke smo obdelali s pomočjo tajništev licejev in zavodov, za podatke o osipu pa smo se obrnili na prvostopenjske srednje šole, o katerih bomo poročali v prihodnjih dneh.

Splošna slika se od lanske le malo razlikuje. Skupno bo prvošolcev na štirih šolah 137 proti lanskim 146. Po številu vpisanih v prvi razred nedvomno izstopa jezikovna smer liceja Franceta Prešerna, manj obetavno pa je število vpisov na smereh Gradnja, okolje in prostor zavoda Žige Zoisa ter Elektronika in elektrotehnika zavoda Jožefa Stefana. Oba zavoda beležita določen upad v primerjavi z lanskimi podatki. Na liceju Slomšek je slika bolj stabilna.

V februarskem roku se je največ mladih vpisalo na licej Franceta Prešerna, v primerjavi z lanskim vpisnim rokom je število prvošolcev poskočilo s 50 na 74. To pa predvsem po zaslugi jezikovne smeri, kjer so zbrali 31 prijav, največ v mnogih letih.

Rahlo manj prvošolcev bo septembra na liceju Antona Martina Slomška, kjer pa bo skupni seštevek vseh dijakov višji od lanskega.

Na zavodu Jožefa Stefana imajo za šolsko leto 2026-2027 17 vpisanih manj kot lani (27 proti 44). Na oddelku Gradnje, okolje in prostor zavoda Žige Zoisa bodo imeli štiri prvošolce, prav toliko dijakov pa bo zaključilo peti razred.