Denarja za razsvetljavo na igrišču Juventine še ni

Med včerajšnjo sejo goriškega občinskega sveta je med drugim tekla beseda tudi o ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču Juventine. Občinski svetnik DS Marco Rossi je odbornico za infrastrukturna dela Sarah Filisetti vprašal za zadnje novice o razsvetljavi in posledični homologaciji igrišča, ki jo Juventina potrebuje, da lahko igra tekme v elitni ligi. Filisetti je Rossiju odgovorila, da občina trenutno nima v proračunu potrebnih sredstev, vendar preverjajo, ali bi se lahko prijavili na namenski razpis, ki je izšel pred kratkim. Rossi je odbornico opozoril, da Juventina še vedno čaka na odgovor na pismo v zvezi z zahtevo po homologaciji. Odbornico je pozval, naj vključi vsoto v proračun, o katerem bo občinski svet glasoval junija, tako da lahko občina vsaj dokaže, da se je lotila postopka za homologacijo igrišča. Za vsako tekmo, ki jo Juventina ne more igrati na domačem igrišču, društvo namreč doživlja znatno finančno izgubo. Včerajšnja svetniška vprašanja so kot vsakič sicer zadevala široko paleto tem: EPK, kazni zaradi nepravilnega parkiranja, sanacijo območja Kazermet, pasje kakce, datiranje okostnjakov gradbišča na gradu in še marsikaj.