»Dendroplastiki« rastejo v Polju, tistem rupenskem. Ne, ne gre za novo oziroma za tujerodno drevesno vrsto, ampak za igro narave, ki je, zdaj ko so drevesa odvrgla liste, lepo vidna. Za inštalacijo je poskrbela burja, ki je od nekod prinesla več deset metrov dolgo plastično folijo in z njo temeljito ovila debla in veje.