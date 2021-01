Deset harfistov slovenskih glasbenih šol virtualno tekmovalo

Deset mladih harfistk in harfistov, ki se izobražujejo pri Glasbeni matici in centru za glasbeno vzgojo Emil Komel, se v tem obdobju preizkuša na virtualnem mednarodnem tekmovanju keltske harfe Arpademia for Celtic Harp. Nadobudne glasbenike poučuje profesorica Tatiana Donis, ki je tudi umetniška voditeljica tekmovanja. »Zamisel za natečaj je imela Eleonora Perolini, predsednica združenja Arpademia, med redkimi v Italiji, ki je akreditirana tudi za terapijo s harfo (ital. arpaterapia, op.p.). Spoznali sva se pred dobrim letom, spomladi pa si je zamislila natečaj. Obdobje, ki ga doživljamo, namreč močno omejuje tudi potek glasbenih lekcij, obenem smo želeli dati prostor natečaju izključno za keltsko harfo. Spletni natečaji za klasično harfo namreč že obstajajo,« razlaga Tatiana Donis. Natečaj so posvetili učencem do 30. leta, ki tekmujejo v šestih kategorijah, posebej pa je kategorija za terapijo s harfo

V prvem krogu so harfisti po kategorijah posneli obvezen program in ga posredovali žiriji. Danes bodo tekmovalci izvedeli, ali so napredovali v drugi krog. Pripraviti bodo morali nov posnetek, zmagovalce bodo razglasili maja. Po pravilniku k točkovanju delno prispeva tudi število všečkov, ki jih prejme njihov posnetek: združenje Arpademia, ki prireja tekmovanje, je posnetke vseh tekmovalcev objavilo na svojem Youtube kanalu. Obe slovenski glasbeni šoli sta dobro zastopani. Gojenke centra Komel, ki tekmujejo v več kategorijah, so Petra Devetak, Vittoria Vascotto, Valentina Drius in Xiangyi Zheng. Pet drugih harfistk in en harfist pa se instrumenta učijo pri Glasbeni matici: to so Maja Locatelli, Erica Gerin, Lucilla Delben, Angelica Perossa, Gaia Gerolini in Filippo Craglietto.