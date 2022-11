Fundacija Goriške hranilnice bo v obdobju med letoma 2023 in 2025 skupno razdelila devet milijonov evrov pomoči in podpore ustanovam in društvom iz nekdanje goriške pokrajine, pri čemer bo prihodnje leto izplačanih približno 3,5 milijona prispevkov. Upravni odbor osrednje goriške podporne ustanove je med svojim zadnjim zasedanjem odobril triletni programski načrt, katerega uresničevanje se bo zaključilo ravno v letu Evropske prestolnice kulture.

Predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin pojasnjuje, da so si zadali tri strateške cilje: krepiti človeški kapital, spodbujati socialno trajnost in podpirati krajevni razvoj. V doseganje prvega od omenjenih treh ciljev bodo vložili 1,2 milijona evrov, medtem ko bo za vsakega od ostalih dveh na voljo po 1,1 milijona evrov. Prihodnje leto bo Fundacija bdela nad približno tridesetimi projekti in razpisi. Bergamin pojasnjuje, da gre za konkretne projekte, ki so v koraku s časom in odgovarjajo na najrazličnejše potrebe goriškega prostora in njenih prebivalcev. V Fundaciji si želijo čim bolj harmoničnega in trajnostnega razvoja za celotno nekdanjo goriško pokrajino, sicer so pri delitvi sredstev posebno pozornost namenili mladim in sploh vsem, ki še niso našli pravega mesta v družbi.»Naš triletni načrt, skupno vreden devet milijonov evrov, je tako nastavljen, da si bomo prizadevali dosegati tako kratkoročne kot srednjeročne cilje,« poudarja Bergamin, po katerem so sredstva namenili vzgojnim in kulturnim projektom, zdravstvu, organizacijam, ki slonijo na prostovoljnem delu...

Posebne pozornost bo deležno raziskovanje na področju zdravstvene nege, znanosti in tehnologije. V Fundaciji so se poleg tega odločili, da bodo okrepili sodelovanje z drugimi krajevnimi sredinami in da bodo podpirali projekte, ki bodo trajali v času in ki bodo sposobni črpanja sredstev tudi iz drugih programov financiranja. Bergamin poudarja, da bodo zastavljene cilje dosegali ob čim bolj premišljenem in preudarnem upravljanju premoženja Fundacije. »Pri upravljanju premoženja Fundacije smo zelo pozorni na dinamike finančnih trgov; naš proračun je zdrav in previden, sposoben je odgovarjati na potrebe naših krajev in hkrati ustrezno zaščititi sredstva za prihodnja leta. Čeprav gospodarske razmere niso najboljše in se še vedno soočamo z negativnimi učinki pandemije, bomo še naprej uspeli zagotavljati finančno podporo najrazličnejšim ustanovam iz nekdanje goriške pokrajine,« pravi Bergamin, po katerem se pri pripravi projektov držijo načela, da skupaj s krajevnimi skupnostmi določijo dolgoročne cilje, kar jim omogoča, da imajo projekti čim večjo podporo, kar zagotavlja čim boljše rezultate. Bergamin sicer za zaključek opozarja, da bodo tridesetletnico delovanja Fundacije praznovali med 1. in 4. decembrom z nizom dogodkov, med katerimi bo izstopalo odprtje digitalnih razstavnih prostor Smart Space, ki so jih uredili na sedežu ustanove v Carduccijevi ulici v Gorici.