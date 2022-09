Dežela naj zagotovi podporo civilni zaščiti

Med zadnjim zasedanjem sovodenjskega občinskega sveta so posvetili posebno pozornost nedavnim požarom na Krasu, ki so med drugim ogrozili Vrh in Gabrje. Župan Luca Pisk se je zahvalil občanom, civilni zaščiti, slovenskim in italijanskim gasilcem za doprinos pri gašenju, obenem je napovedal, da bo 21. septembra seja okoliša civilne zaščite Kras Soča.

»Na srečanju bomo poudarili, da si civilna zaščita zasluži več pozornosti in zlasti opreme, za kar ji mora priskočiti na pomoč dežela. Poleg tega mora ravno tako dežela rešiti vozel čiščenja gozdnih cest, saj so zemljišča ob njih v zasebni lasti, kar pomeni, da na njih občina ne sme poseči. Lani so na državni ravni še dodatno omejili možnost poseganja na zasebnih zemljiščih, zato mora dežela sprejeti ustrezne sklepe, s katerimi bi v izrednih primerih lahko prišlo do čiščenja tudi na parcelah v zasebni lasti,« pravi župan, ki je občinske svetnike seznanil tudi z vsebino nedavnega srečanja v Doberdobu z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom, na katerem sta bila navzoča tudi doberdobski in devinsko-nabrežinski župan Fabio Vizintin oz. Igor Gabrovec. Na srečanju so še zlasti poudarili, da morajo biti ukrepi za odpravo škode čezmejno usklajeni in da je treba ravno tako skupaj črpati evropska sredstva. Arčon je poleg tega napovedal tudi pomoč slovenskim zamejskim društvom, ki so aktivno sodelovala pri gašenju požara.