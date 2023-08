Dialog med kulturami zagotavlja mir. Na to temo so razpravljali udeleženci včerajšnjega kongresa o ljudskih tradicijah, ki je potekal v okviru goriškega festivala folklore. Med udeleženci iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške je bil tudi novinar Rudi Pavšič, sicer nekdanji deželni predsednik SKGZ. Posebno pozornost je namenil vlogi, ki so jo pri utrjevanju sožitja v obmejnem prostoru imeli goriški Slovenci. V zaključnem delu svojega posega je poudaril, da je Evropska prestolnica kulture 2025 izredno priložnost za vzpostavitev čim tesnejših čezmejnih stikov in za dokončno premostitev ostankov nekdanjega medsebojnega nezaupanja.

Pestro že od 10. ure dalje

Festival folklore, sicer že 51. po vrsti, bo danes dosegel svoj vrhunec. Ob 10. uri bo na Trgu Evrope/Transalpina nastopil Goriški pihalni orkester iz Nove Gorice, ki bo ob 11. uri zaigral tudi v Ljudskem vrtu, kjer bo za glasbo poskrbela tudi senegalska folklorna skupina.

Ob 12. uri se bodo folkloristi zbrali v parku mestne hiše za izmenjavo daril(v primeru slabega vremena bo dogodek v gledališču Verdi). Ob 17. uri bo na sporedu 56. folklorni sprevod, ki se bo začel pri Spominskem parku, se nadaljeval po korzih Verdi in Italia ter se zaključil na Battistijevem trgu, kjer bo nagrajevanje. Ob 20. uri bo nastopila irska skupina TurnOnIrish, ob 20.30 bo zaključni nastop gostujočih folklornih skupin.

