Digitalno galerijo obiskalo 100 tisoč ljudi

Goriško digitalno galerijo je v 26 dneh, odkar so jo odprli, obiskalo več kot 100 tisoč ljudi. 64 tisoč ljudi pa je že rezerviralo spletno vstopnico za Bombijev predor, v katerem je na ogled umetniška inštalacija turškega digitalnega umetnika Refika Anadola. Novico je razkril predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, poudaril je, da ostaja Gorica privlačna tudi po zaključku Evropske prestolnice kulture Gorica-Nova Gorica 2025.

Galerijo je vsak dan v povprečju obiskalo 3846 ljudi, največ obiskovalcev so zabeležili 28. decembra. Vstopnice za največjo digitalno galerijo v Evropi, ki v dolžino meri sto metrov, je mogoče brezplačno rezervirati na tej povezavi.

Del za digitalno galerijo je bilo za skoraj tri milijone evrov. Dvanajst delavcev in specializiranih tehnikov je mesec dni postavljalo 37 ton težko jekleno strukturo, ki jo skupaj drži kar 6000 vijakov. Orjaški, 925 kvadratnih metrov velik ekran, na katerem se vrtijo barvane podobe, je sestavljen iz kar 14.800 manjših ekranov z izredno visoko ločljivostjo. Napravo napajata dva kilometra kablov, podatki pa potujejo skozi 6000 metrov optičnih vlaken. Jeklena podlaga in naprave na njej so stale 4,8 milijona evrov.