Dijak novogoriške gimnazije na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti

Anorganska kemija, kemijski eksperimenti, fizika ali strojništvo pri večini dijakov verjetno niso na prvem mestu zanimanja. Tian Kobal, ki letos zaključuje prvi letnik Gimnazije Nova Gorica, je izjema, kar potrjujejo tudi uspehi na mednarodnih tekmovanjih. Nedavno se je v Zagrebu udeležil Evropske olimpijade eksperimentalne znanosti in z ekipo osvojil zlato medaljo, poročajo Primorske novice.

V Zagrebu je med 26. aprilom in 3. majem potekala Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti, na kateri je v konkurenci 48 ekip iz 24 držav z dvema ekipama sodelovala tudi Slovenija. Skupini dijakov sta pod mentorstvom Katje Stopar, Mateja Huša in Anite Nose tekmovali v eksperimentalnih vajah s področja biologije, kemije in fizike. Dijaki prvih in drugih letnikov so v dveh tekmovalnih dneh morali pokazati odlično poznavanje teorije in laboratorijske veščine, slovenski ekipi sta se odlično odrezali, saj sta osvojili zlato in srebrno medaljo. Tian Kobal, dijak prvega letnika Gimnazije Nova Gorica je skupaj z Aleksandrom Jotanovićem (Šolski center Novo mesto) in Andražem Čadežem (Gimnazija Bežigrad) osvojil šesto mesto in zlato medaljo.

Kot je pojasnil po uspešnem nastopu, so si v ekipi delo razdelili, sam se je posvetil kemijskim poskusom, kjer je največji izziv natančnost. »Pri postopku dodajanja ene raztopine k drugi, titraciji, smo morali natančno odčitati količino dodane snovi, pri čemer se nismo smeli zmotiti za več kot pol mililitra,« je povedal Kobal.

Kot pravi, so mu na tokratni olimpijadi v Zagrebu pomagale izkušnje, ki jih je konec lanskega leta dobil na 21. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi v Bukarešti, na kateri je med več kot 300 tekmovalci iz 51 držav osvojil srebrno medaljo. »Tista olimpijada je bila veliko težja. Takrat sem namreč šele prestopil prag gimnazije in večine srednješolske snovi še nisem poznal, kar smo morali na poletnih pripravah hitro nadoknaditi,« je povedal.

Čeprav ga najbolj veselijo kemijski eksperimenti, pa Tiana Kobala navdušujejo tudi druga naravoslovna področja: »Predvsem me zanima fizika, ki jo poleg kemije nameravam izbrati za maturitetni predmet. Poleg tega pa me veseli tudi strojništvo, nad katerim sem se navdušil pri predmetu tehnike in tehnologije v osnovni šoli.« Njegova prva strast pa ostaja anorganska kemija, kateri posveča največ časa.