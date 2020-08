Dijaki spet v višješolsko središče – a v povsem novih razmerah

Višješolsko središče v Puccinijevi ulici v Gorici bodo v prihodnjih dneh spet napolnili glasovi dijakov, ki se po večmesečni odsotnosti vračajo v razrede. Maske, medsebojna razdalja, fragmentirani vhodi pa bodo dali letošnjemu začetku šolskega leta povsem drugačen pečat. V skladu z ministrskimi okrožnicami bodo tako na licejih kot na tehniških zavodih že s prihodnjim tednom začeli izvajati dopolnilni program, s katerim bodo dijaki utrjevali vsebine iz prejšnjega šolskega leta. »Od 1. septembra bomo postopoma začeli z dopolnilnim poukom za razrede, ki ga potrebujejo. Čas do začetka pouka bomo tako izkoristili zato, da se dijaki privadijo na nov učin učenja, da spet pridobijo šolski ritem in tudi zato, da ponovno najdejo nek prostor za socializacijo. Pomembno je, da se v tej fazi, ko ne bodo še vsi dijaki na šoli, naučimo, kako se premikati po stavbah, spoštovati pravila in pač živeti v novih razmerah,« razlaga ravnatelj licejev Simon Gregorčič in Primož Trubar, Peter Černic. Dopolnilni program bodo na šoli izvajali od 1. septembra do začetka pouka, tudi na tehniških šolah bodo začeli prihodnji teden. »Najprej bo na vrsti seja učnega osebja, sledilo bo predavanje odgovornega za varnost, ki bo profesorjem prikazal pravila in postopke, po katerih se bodo morali ravnati. Enako predavanje, seveda v prilagojeni obliki, bomo izpeljali tudi za dijake, da bodo ozaveščeni o tem, kako se je treba obnašati. Neučno osebje bo prav tako opravilo tečaj o čiščenju in razkuževanju prostorov,« razlaga ravnateljica Mara Petaros.

