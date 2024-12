Dijaki v obliki intervjuja delili svojo izkušnjo ob vpisovanju

V Italiji se bliža čas za vpisovanje v otroške vrtce in šole vseh stopenj, ki bo za prihodnje šolsko leto potekalo med 8. in 31. januarjem. Tudi na slovenskih šolah se seveda na to že pripravljajo in se intenzivno ukvarjajo z usmerjanjem učencev na prehodu z osnovne šole na prvostopenjsko srednjo šolo ter s prvostopenjske na drugostopenjsko. V tem okviru bo v slovenskem šolskem centru v Puccinijevi ulici že danes živahno, saj bo popoldne tako na licejih Gregorčič - Trubar kot na tehniškem zavodu Cankar - Vega - Zois potekal dan odprtih vrat. Obiskovalce bo danes sprejemala tudi prvostopenjska srednja šola v Doberdobu.

Prvi vtis je lahko ključen

»Dan odprtih vrat je zelo pomemben, saj je to prvi neposreden stik z družinami in učenci ter je zelo učinkovit: za tehniško smer se na primer učenci navadno navdušijo prav, ko pridejo na delavnice,« je dejala profesorica Slavica Radinja, ki je na tehniškem zavodu odgovorna za usmerjanje. »Samo iz opisa, predvsem napisanega, težko učenec razume, kaj je vsaka smer in kaj ponuja,« je še dodala. Da je dan odprtih vrat pomemben faktor pri izbiri šole, potrjuje tudi raziskava, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut, na katerega anketo je 21 odstotkov učencev odgovorilo, da je šolo izbralo na podlagi vtisa, ki so ga dobili na tem dogodku. »Besedo bodo imeli dijaki, ki so protagonisti šolskega življenja in prinašajo svojo direktno izkušnjo glede šolanja na posameznih smereh,« je pojasnila profesorica Sara Semec, odgovorna za usmerjanje na licejih, kjer bodo poleg posameznih predmetov različnih smeri prikazali tudi šolski časopis in šolsko gledališko skupino. »Učencem bo prikazan predvsem način dela in vse to, kar se uporablja pri različnih predmetih,« je razložila Semec. »Na tehniškem zavodu bomo prikazali specifične predmete za vsako smer. Na šoli Jurija Vege naj bi predstavili laboratorij informatike in elektronike, toda laboratorij informatike je trenutno zaprt,« je povedala Radinja in razložila, da bodo dijaki na primer pokazali, kako se uporablja 3D očala in 3D tiskalnik. Na tehniškem zavodu Žige Zoisa bodo prikazali predvsem gospodarsko poslovanje in projekte te smeri, na turistični smeri pa bo govor predvsem o tujih jezikih, ki se jih učijo (angleščina, nemščina in ruščina).

Delili so svojo izkušnjo

Usmerjanje pa se ni začelo danes. Minulo soboto so dijaki 2. in 3. razredov drugostopenjskih srednjih šol obiskali 3. letnike šole Ivana Trinka in z učenci v obliki intervjuja delili svoje osebne izkušnje ob izbiri šole. To je bila novost letošnjega usmerjanja. »Da so imeli učenci možnost prisluhniti neposredni izkušnji dijakov, je zelo pozitivno,«je ocenil ravnatelj Večstopenjske šole Gorica David Clodig. Podoben intervju bodo ponovili to soboto v Doberdobu. Še prej pa so v novembru tretjim razredom tako šole Trinko kot prvostopenjske srednje šole v Doberdobu in Špetru predstavili vse smeri. Dijaki tehniškega zavoda Cankar - Zois - Vega so obiskali tudi prvostopenjsko srednjo šolo v Nabrežini in predstavili smeri, ki jih na Tržaškem nimajo (turizem in informatiko). V teku pa so tudi že staži, na katerih se učenci lahko udeležijo pouka na drugostopenjski srednji šoli. Goriški višješolski center je ob priložnosti izdelal skupne plakate, ki jih je grafično oblikoval profesor Ivan Žerjal, tako tehnične smeri kot liceji pa so pripravili tudi zgibanko z vsemi potrebnimi informacijami. Ravnatelj Peter Černic je posebno izpostavil pomembnost povezave in sodelovanja med prvostopenjsko in drugostopenjsko srednjo šolo, da je »prehod za učence čim bolj naraven in jasen«. Do leta 2029 namreč, je razložil ravnatelj, bo število vpisov dobro, saj gre za številčne letnike, potem pa bo čutiti demografski padec in bo za kljubovanje le-temu še bolj ključno sodelovanje, usmerjanje in postopno uvajanje. »Iz leta v leto se izboljšujemo, nismo še prišli do idealne rešitve, pomembno pa je, da jih iščemo in poskušamo na razne načine, da bi učenci pridobili najboljše možne informacije,«je dejal Clodig in dodal, da se pogosto govori samo o številu vpisov, končni cilj pa bi moral biti pridobiti čim več dijakov, ki višjo šolo dokončajo. »Sedaj je treba delati na tistih, ki so v dvomu,«je dejal Clodig in dodal, da je le-teh relativno malo.

Odprta vrata tudi na šoli Trinko

Dan odprtih vrat prirejajo tudi na šoli Ivana Trinka v Ulici Grabizio, in sicer v sredo, 11. decembra. »Na ta dan bodo delovanje šole predstavili profesorji,« je dejal ravnatelj in dodal, da nato osnovnošolci tudi obiščejo šolo, si ogledajo njene prostore in lahko prisluhnejo pouku. Svojo vzgojno-izobraževalno ponudbo bodo predstavile tudi vse osnovne šole in vrtci Večstopenjske šole v Gorici. Skupno srečanje za vrtce in osnovne šole bo v Ulici Grabizio 21. januarja ob 18. uri. Tudi Večstopenjska šola v Doberdobu prireja informativne sestanke za družine otrok, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali prvi letnik otroškega vrtca oziroma prvi razred osnovne ali prvostopenjske srednje šole. Danes ob 17.30 bo na sedežu šole (Trg sv. Martina 4) potekal informativni sestanek za vpis na prvostopenjsko srednjo šolo. Vsi datumi in urniki so že na voljo na spletni strani Večstopenjske šole Doberdob. »Veliko zanimanja je tudi že za novi pomladni oddelek v Sovodnjah,« je dejala ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček.