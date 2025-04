S pesmijo in besedo proslavili 80-letnico osvoboditve

Narodni heroji, koračnica, ki je v Jugoslaviji veljala za protokolarni marš ob obisku maršala Tita, je uvedla petkovo občinsko proslavo ob 80-letnici osvoboditve, ki jo je v telovadnici Paola Colje v Repnu priredila repenska sekcija partizanskega združenja VZPI - ANPI pod pokroviteljstvom Občine Repentabor. Prisotna je bila tudi delegacija pobratene Občine Logatec, ki je pred proslavo ob repentabrske spomenike položila vence. Proslave so se poleg mladinskega orkestra logaške godbe udeležili tudi tamkajšnji recitatorji. V Repnu pa so prvič nastopili pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič.

Da si prizadevajo za gojenje vrednot, kot so svoboda, mir in sožitje, je uvodoma povedala Tanja Kosmina, županja Občine Repentabor. Publiko je nagovoril tudi logaški župan Berto Menart. Kot je povedal, je občini povezal partizanski komandant Franc Nemgar iz Laz pri Logatcu, ki ga je 2. maja 1945 med boji za osvoboditev Opčin ubil nemški ostrostrelec. Domačini so ga pokopali na repentabrskem pokopališču, od tu pa je po vojni vzklila ideja o pobratenju občin. Prisotne sta nagovorila tudi deželni svetnik Marko Pisani in Renato Kneipp, podpredsednik pokrajinske sekcije VZPI-ANPI za Tržaško.

Bučen aplavz so poželi učenki domače osnovne šole Alojza Gradnika, ki so zapeli pesmi Domovina, Sinku ter Naša pesem in naša svoboda. Recitatorji iz Logatca pa so se med drugimi predstavili s pesmijo Kokoš, pod katero se je podpisal neznani borec s partizanskim imenom Juš.

Organizatorji so slavnostna govora zaupali domačinoma Ivani Soban in Claudiu Germanu. »Praznik osvoboditve je vesel trenutek z grenkim priokusom,« je dejala slovenska govornica, ki je opozorila na ponovno militarizacijo družbe pod krinko varnosti ter na genocid v Palestini. »Tudi v naši bližini smo priča tragedijam. Sredozemsko morje je pokopališče brez nagrobnikov,« je še dejala in dodala, da bi bilo treba, kot je zapisal Srečko Kosovel, »ljubiti vse ljudi in v tej ljubezni delati«.

Germani pa se je navezal na sprevračanje zgodovine, ki smo mu priča. »Nekateri želijo žrtve in krvnike postaviti na isti nivo,« je v italijanščini dejal pediater, ki je prepričan, da 25. april, praznik osvoboditve Italije razdvaja družbo. »Fašiste ločuje od demokratov,« je poudaril.

Da praznik osvoboditve (25. 4.) in dan upora proti okupatorju (27. 4.) ne gresta v račun dedičem fašizma, je v imenu TPPZ dejala tudi Rada Zergol. Zbor se je repenski publiki pod vodstvom Pie Cah predstavil z izborom slovenskih, italijanskih in tujih partizanskih in borčevskih pesmi. Med drugimi je bilo slišati Varšavljanko, Bilečanko in Sa kraj Bosne, poklon legendarnemu partizanskemu komandantu Savi Kovačeviću.