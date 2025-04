Na Travniku postavili premično plezalno stezo

Športno plezanje se v zadnjih časih vse bolj uveljavlja. Tako izkušeni plezalci kot začetniki se bodo lahko vse do 18. aprila v plezanju preizkusili tudi na goriškem Travniku, kjer so včeraj v sklopu projekta Buolderless 2025 odprli plezalno steno Walls on wheels.

Cilj pobude, za katero stojita društvi Gorizia Climbing District in DEŠ iz Nove Gorice, je »predstaviti nov način prikazovanja plezanja, povečati njegovo prepoznavnost in dostopnost, in sicer z dejavnostmi na prostem, organiziranimi na trgih Gorice, Nove Gorice in Šempetra pri Gorici«.

Da se je na steni že prvi dan preizkusilo veliko domačinov in zunanjih obiskovalcev, je včeraj v popoldanskih urah za Primorski dnevnik povedal Francesco Calderini iz društva Gorizia Climbing. Prišlo je tudi več šol, nekaj je bilo tudi turistov.

Športno plezanje je veliko bolj razširjeno v Sloveniji, je še razložil plezalec in dodal, da vendarle zanj raste zanimanje tudi v Italiji. »Lepo je, ker je to izredno vključujoč šport:lahko se preizkusijo otroci in odrasli, dečki in deklice, sploh ne dela razlik,« je še povedal Calderini. Razlike sicer so v težavnostnih stopnjah. Le-teh je na 60 kvadratnih metrov veliki steni več.

Uporaba plezalne stene na Travniku je brezplačna. Odprta bo od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure. Na kraju je vedno prisotno usposobljeno osebje, ki preverja, da vsi udeleženci upoštevajo varnostne predpise.

Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija- Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.