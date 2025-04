Rožnato dirko bodo pričakali z novim asfaltom

S prihodom kolesarske dirke, ki jo spremlja ves svet, bodo na svoj račun prišli ljubitelji kolesarjev in kolesarjenja, a ne samo. Čezmejna etapa Gira d’Italia, ki bo naše kraje obiskala 24. maja, bo s sabo prinesla tudi nov asfalt. Za uresničitev dirke je treba namreč na progi zagotoviti ustrezne in varne pogoje. Dela za asfaltiranje ulic in prometnic, po katerih bo speljana 14. etapa Gira, so v Števerjanu in Gorici stekla v prejšnjih dneh.

Skozi Števerjan v Gorico

Čezmejna etapa bo v soboto, 24. maja, startala v Trevisu, cilj pa bo na Trgu Evrope / Transalpina, kjer bo potekalo nagrajevanje. Tekmovalci bodo prišli na Goriško skozi Krmin, nato bodo pri Plešivem prečkali mejo in kolesarili skozi Dobrovo, Šmartno, Gonjače, Kojsko in Hum. Skozi Sovenco bodo zatem prispeli v Števerjan, kjer bodo pot nadaljevali mimo števerjanske občinske hiše in se podali navzdol skozi Križišče, Bukovje in Grojno. Sledil bo prihod v Gorico, od koder bodo nadaljevali svojo pot proti Novi Gorici, kjer bodo kolesarji opravili dva mestna kroga. Zaključek dirke bo na Trgu Evrope / Transalpina.

Dela ne bodo ovirala prometa

Na območju goriške občine so dela za asfaltiranje stekla že v ponedeljek dopoldne. V Grojni so od točke na meji s števerjansko občino po Ulicah Ponte del Torrione do Drevoreda 20. septembra in naprej po Ulici Don Bosco odstranili celo zgornjo plast asfalta.

Novega asfalta, po katerem bo lahko kolesarila rožnata karavana, bodo deležne še ulice Brass, IXagosto in Skodnik. »Dela bodo trajala vse do kolesarske dirke,« je napovedala goriška odbornica Sarah Filisetti in dodala, da bodo ceste vseskozi odprte za promet, saj bo izmenično prehoden vsaj eden izmed dveh voznih pasov. Naložba je po besedah goriške občinske odbornice vredna približno 1,8 milijona evrov.

Pripravljajo dobrodošlico

Asfaltiranja so se ta teden lotili tudi na območju Nove Gorice, včeraj pa so se dela pričela na območju števerjanske občine. Cesta med Bukovjem in Grojno je bila včeraj zaprta od križišča, dela so potekala na desnem voznem pasu, če se iz Gorice peljemo proti Števerjanu. Med vikendom bo cesta odprta:desni vozni pas bo že prekrit z novim asfaltom, levega pa bodo uredili v ponedeljek, 14. aprila. Cesta bo v ponedeljek spet zaprta med 7. in 16. uro.

»V ponedeljek zvečer naj bi bil števerjanski del trase Gira v celoti zaključen,«je pojasnil števerjanski župan Marjan Drufovka in dodal, da je celotna naložba v števerjanski občini vredna približno 1,7 milijona evrov, sicer je težko določiti točno vrednost del, saj skupno izvajajo asfaltiranje prometnic, ki spadajo deloma pod števerjansko deloma pod goriško občino.

»Občin v FJK, ki jih prečka rožnata karavana, je kar veliko,« je povedal Marjan Drufovka in pristavil, da je od vseh teh finančna sredstva za asfaltiranje občinskih cest prejelo le šest občin, med katerimi sta tudi Števerjan in sosednji Krmin.

V Števerjanu bodo lahko 14. etapo kolesarske dirke spremljali z velikega zaslona, ki bo predvidoma nameščen pred cerkvijo na števerjanskem trgu. »Delamo na tem, da bi se povezali tudi s sosednjima občinama Brda in Krmin,«je povedal Marjan Drufovka in razložil, da bosta tega dne s cerkvenega zvonika kolesarjem in gledalcem dobrodošlico izrekala dva velika transparenta z napisi. Z motivi rožnate kolesarske dirke pa želijo preurediti tudi stensko poslikavo na Bukovju.