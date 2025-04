Dijaki z evropskimi poslanci o vlogi mladih v evropski prihodnosti

Ob 80-letnici od konca druge svetovne vojne so na novogoriški gimnaziji pripravili pogovor z evropskimi poslanci iz Slovenije z naslovom Vojna in mir skozi čas. Poleg preteklosti so bile tema pogovora tudi aktualne geopolitične razmere in vloga mladih pri oblikovanju evropske prihodnosti.

Na okrogli mizi je sodelovalo približno 150 dijakov Gimnazije Nova Gorica in manjša skupina dijakov slovenske gimnazije v Trstu. Pridružili so se jim evropski poslanci Matjaž Nemec, Marjan Šarec in Branko Grims ter zgodovinarka Kaja Širok in predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk.

»Sporočilo današnjega dne je, da ne smemo nikoli pozabiti preteklosti, saj če pozabimo preteklost, tudi nimamo prihodnosti. Nevarno je, da se zgodovina ponovi. Danes smo že v takem obdobju, ko je zlasti od mladih odvisno, kako bodo te stvari sprejemali in ali bodo znali zavrniti vse tiste ideologije, ki so danes na pohodu,« je dejal Šarec.

Matjaž Nemec je poudaril, da mora njegova generacija narediti vse, da bodo »ti mladi videli perspektivo doma v EU in da bodo še naprej razumeli, kako pomembno je razumevanje in spoštovanje med narodi«.

Branko Grims pa je dejal, da je Evropski parlament povedal vse z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmih. »Z njo je enotno obsodil vse totalitarizme in to je tisti pravi odnos, ki bi moral biti tudi v Sloveniji,« je dejal.

»Za mlade nimam nobenega sporočila, pač pa ga imajo oni zame. Ta svet, kot ga živimo, kot ga doživljamo in kot ga gledamo, je prepojen z neko nevzdržno retoriko, demagogijo in strankarskim vodenjem vode na lasten mlin. Izgublja pa se vse tisto, čemur rečemo objektivnost in nadgradnja objektivnosti, ki je resnica,« je bil kritičen Čuk.

Gimnazija Nova Gorica je pripravila dogodek v sodelovanju s pisano Evropskega parlamenta iz Ljubljane z namenom, da mladi spregovorijo o tem, ali se v Evropi počutijo varne.

Kot je dejala mentorica na novogoriški gimnaziji Suzan Černe, se mladi manj kot starejše generacije obremenjujejo s preteklostjo, ni pa jim ni vseeno, kaj se dogaja in kakšna bo njihova prihodnost.

»Zelo zanimiva je izjava dijaka, ki je vprašal, kakšen je namen imeti ZN, če pri vseh teh konfliktih ne zmorejo storiti ničesar,« je razmišljanje dijakov predstavila Černe.

Pred okroglo mizo so dijaki sodelovali na delavnici Picasso in konflikt, na kateri so pri analizi poljubnih aktualnih in preteklih konfliktov pomagali s Picassovo Guernico. Z razumevanjem umetniškega dela so analizirali vojaške, medijske, civilne, humanitarne in diplomatske vidike konfliktov.