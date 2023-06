Divji prašič napadel moškega in njegovega psa

V neposredni bližini cerkvice na Prevali ga je ob zori napadel divji prašič. Najprej mu je strgal hlače, zatem se je lotil še njegovega psa, ki ga je vodil na povodcu. Moški je zatem k sreči uspel pobegniti, za seboj je povlekel še psa, ki ga je ščetinar lažje ranil, in se nemudoma zatekel v avtomobil, ki je bil parkiran nekaj metrov stran. Psa - sedem mesecev starega belgijskega ovčarja - je takoj peljal v živinozdravniško ambulanto v Tržiču, kjer so ga oskrbeli z osmimi šivi, saj ga je divji prašič ugriznil v spodnji del telesa.

Pasquale Apuzzo iz Moša je neprijetno dogodivščino doživel v ponedeljek. Do srečanja na štiri oči z divjim prašičem je prišlo ob 5.20. »Na travniku nedaleč od cerkvice na Prevali sem vadil svojega psa. S hrenovko sem na travniku začrtal traso, ki naj bi ji zatem pes sledil. V kanalu v bližini cerkvice sem naenkrat opazil trop divjih prašičev. Bilo jih je več, vendar ne bi znal povedati, če so bili štirje, pet ali šest. Divji prašiči so kakorkoli bili zelo veliki in med njimi nisem opazil mladičev. Eden izmed divjih prašičev je nenadoma skočil iz vode in se zakadil vame. Z rokama sem si skušal zaščiti noge, vendar me je vseeno prijel za hlače in jih strgal,« nam je povedal Apuzzo in pojasnil, da ga je takrat njegov pes skušal zaščiti, čeprav gre v bistvu še za mladiča. Zapodil se je v divjega prašiča, ki ga je pri tem ugriznil v spodnji del telesa. »Divji prašič je vrgel mojega psa v zrak, nakar sem ga uspel s pomočjo povodca rešiti in ga povleči za mano do avtomobila. Ne vem, če mi je divji prašič sledil. Ko sem bil s psom v avtomobilu, sem se takoj odpravil v tržiško živinozdravniško ambulanto. K sreči je pes dobil le osem šivov in bo okreval v nekaj dneh. Še boljše je šlo meni, saj sem jo odnesel brez poškodb. Ne vem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi takoj po napadu divjega prašiča padel na tla,« je poudaril Apuzzo. Potem ko je oskrbel psa, se je odpravil do goriške gozdarske policije. »Povedal sem jim svojo dogodivščino in zatem so me napotili tudi v urad, ki je pristojen za odškodnine, vendar so mi tam povedali, naj v bistvu ne pričakujem, da bom kaj dobil. Odškodnine so v bistvu namenjene kmetovalcem in podjetjem,« je še razložil Apuzzo in poudaril, da podobnih doživetij ne privošči prav nikomur.

V zvezi z dogodkom smo se pogovorili tudi z gozdarsko policijo. Poveljnik goriške postaje Gianluca Mizzolini je pojasnil, da je k napadu po vsej verjetnosti botrovala vrsta naključij. »Oškodovanec nam je pojasnil, da je na Prevali vadil svojega psa, in sicer tako da je na travniku začrtal traso s hrenovko. Mogoče je ravno njen vonj priklical trop divjih prašičev, po drugi strani so se mogoče ravno takrat ščetinarji po melioracijskem kanalu vračali v svoja dnevna skrivališča. Divji prašiči so namreč nočne živali, ponoči se odpravljajo na iskanje hrane, medtem ko so podnevi skriti v goščavi. Nedvomno je k napadu prispevala tudi prisotnost psa. Mladenič pravi, da ni videl mladičev, vendar je zelo možno, da so bili skriti kje v travi ob robu kanala. Znano je, da so samice divjih prašičev zelo napadalne, ko imajo mladiče, in verjetno se je ravno to zgodilo tudi na Prevali,« pojasnjuje Mizzolini, po katerem moramo biti zlasti v tem obdobju leta, ko so samice skotile svoje mladiče, še toliko bolj previdni, ko se sprehajamo po območjih, kjer je veliko divjih prašičev. Še posebej se jim je treba izogibati v nočnih urah, pozorni je treba biti tudi na svoje pse, ki jih je treba vedno voditi na povodcu. Če se pes po gozdu giba brez povodca in sreča divjega prašiča (isto velja tudi za medveda), ga bo razdražil, nato pa pri lastniku iskal zavetje in tako divjega prašiča pripeljal do njega.