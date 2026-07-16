Do njega sta se prva spustila prijatelja

V torkovi nesreči v gorah na Trnovski planoti se je smrtno ponesrečil 73-letni Oscar Franco, izkušen planinec goriške sekcije CAI. Usoden mu je bil zdrs, medtem ko je v skupini šestih pohodnikov – vsi so bili člani CAI, šlo pa je za »zasebni« pohod in ne za izlet v okviru društvenih dejavnosti – hodil proti Stanovemu robu, 1191 metrov visokemu vrhu, ki se nahaja na grebenu prepadnih Govc nad Lokvami. Franco je izhajal iz Romansa, svoj dom pa si je z ženo Lauro Gruden uredil v štandreški obrtni coni tik pred začetkom sovodenjske občine, v kateri je pred mnogimi leti tudi igral nogomet pri društvu AŠD Sovodnje.

Pohodniki oziroma prijatelji, ki so bili v torek z njim, med katerimi je bila tudi pokojnikova soproga, zdrsa niso videli, saj je bil Franco po neuradnih podatkih nekaj metrov pred njimi. Bil je namreč prvi, dva pohodnika naj bi v trenutku, ko se je zgodila nesreča, mirovala, ker sta čakala na trojico, ki je nekoliko zaostajala. Slišali pa so padec, do katerega naj bi prišlo na ovinku na izpostavljenem pobočju, oziroma kotaljenje, niso pa slišali vpitja ali kričanja. Moški je po poročanju Primorskih novic padel čez strmo steno približno 30 metrov nižje in se nato več kot 100 metrov kotalil po strmem gozdnem pobočju, kjer ga je ustavilo drevo.

Francovi prijatelji, med katerimi sta se dva začela spuščati do ponesrečenca, so poklicali na interventno številko za klice v sili 112, ki je nemudoma obvestila gorske reševalce. Ti so obvestilo o nesreči prejeli okoli 9.40. »Ker smo dobili obvestilo, da je šlo za padec v prepad, smo avtomatsko aktivirali helikopter,« je za Primorski dnevnik povedal vodja intervencije iz vrst Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina Robert Kovač. Sam se je nato s še 15 gorskimi reševalci, ki so jim pomagali še pripadniki novogoriške enote za hitre intervencije, odpravil do 73-letnika.

Oscarja Franca so reševalci poskušali oživljati, vendar se je kmalu izkazalo, da je utrpel usodne poškodbe. Truplo so s težko dostopnega terena s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na ajdovski heliport, kjer so ga predali pristojnim službam.