Pripravljeni bodo tudi za evakuacijo domačih in rejnih živali

Požar, ki je poleti leta 2022 opustošil Kras in v sedemnajstih dneh uničil približno 4000 hektarjev površin na obeh straneh meje, je pokazal, da naravne nesreče ne poznajo državnih meja. Prav iz teh izkušenj je nastal projekt Karst Adapt, ki združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom okrepiti čezmejno sodelovanje pri preprečevanju in obvladovanju naravnih nesreč. Projekt so včeraj predstavili na posvetu v Tržiču.

Nakupili so novo opremo

Vrednost projekta znaša 1.055.849 evrov, financira ga program Interreg Italija–Slovenija, vodi pa Občina Miren - Kostanjevica v sodelovanju z občinami Renče - Vogrsko, Devin - Nabrežina, Tržič ter Mednarodnim sociološkim inštitutom iz Gorice ISIG. Pri posameznih aktivnostih sodelujejo tudi Gasilska zveza Slovenije, Gasilska enota Nova Gorica, Občini Doberdob in Sovodnje, LAS Kras in številni drugi partnerji.

Tržiški župan Luca Fasan je včeraj poudaril, da je Kras izjemno naravno, zgodovinsko in kulturno bogastvo, ki pa je hkrati zelo ranljivo. Med ključnimi cilji projekta je izpostavil preventivo, učinkovito uporabo evropskih sredstev ter stalno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite in drugih operativnih služb.

Strokovna sodelavka za projekte in gospodarstvo Tina Gerbec iz Občine Miren - Kostanjevica je predstavila potek izvajanja projekta, ki bo zaradi odobrenega podaljšanja trajal do januarja 2027. Začetno je bil zaključek previden oktobra letos. V tem času bodo partnerji izvedli številna skupna usposabljanja, delavnice, čezmejne vaje ter nabavili novo opremo za civilno zaščito. »Evropska sredstva so občinam omogočila nakup opreme, ki bi jo z lastnimi proračuni težko zagotovile. Med drugim so bila nabavljena vozila, agregati, črpalke, skladiščni šotori in druga intervencijska oprema,«je dejala Gerbec.

Osnutek protokola za živali

Velik poudarek projekta je na povezovanju ljudi. Partnerji so že organizirali fokusne skupine, strokovne delavnice in obiske ekip civilne zaščite na obeh straneh meje, kjer si izmenjujejo izkušnje, spoznavajo različne načine dela ter oblikujejo skupne postopke ukrepanja. Namen je oblikovati trajno mrežo sodelovanja, ki bo omogočala hitrejše in bolj usklajeno posredovanje ob prihodnjih nesrečah.

Pomemben del predstavitve je bil namenjen pripravi prvega čezmejnega operativnega protokola za evakuacijo domačih in rejnih živali ob požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah. Strokovnjaki podjetja Quesite so predstavili osnutek dokumenta, ki predvideva popis in kartiranje rej, določitev območij tveganja, natančne postopke ukrepanja. Protokol bo treba zaradi razlik med slovensko in italijansko zakonodajo še uskladiti in ga nato preizkusiti na skupni mednarodni vaji.