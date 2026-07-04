Do novega kampusa tudi skozi krožišče

Dežela Furlanija - Julijska krajine je zagotovila tri milijone evrov za novo prometno ureditev ob bodočem višješolskemu kampusu, ki ga bodo za potrebe raznih drugostopenjskih srednjih šol z italijanskim učnim jezikom zgradili v Ulici Vittorio Veneto v Gorici. Načrt med drugim predvideva izgradnjo krožišča med ulicama Terza Armata in Vittorio Veneto.

»Gradnja višješolskega kampusa predstavlja eno najpomembnejših naložb Dežele Furlanije - Julijske krajine na področju šolske infrastrukture,« poudarja deželna odbornica Cristina Amirante in nadaljuje:»Projekt takšnega obsega ne more biti uspešen brez ustreznih prometnih povezav. Zato Dežela Furlanija - Julijska krajina podpira prizadevanja goriške občine za preureditev območja s financiranjem v višini treh milijonov evrov za novo cestno infrastrukturo, ki je ključna za zagotavljanje varnosti, tekočega prometa in popolne dostopnosti do novega šolskega središča.«

Deželni odbornici in deželni vladi nasploh se za prispevek zahvaljuje goriški župan Rodolfo Ziberna. »Zahvaljujem se Deželi Furlaniji - Julijski krajini, predsedniku deželne vlade Massimilianu Fedrigi in deželni odbornici Cristini Amirante za pozornost, ki jo namenjajo Gorici. »Financiranje nove prometne ureditve predstavlja ključen korak k popolni funkcionalnosti višješolskega kampusa, ki bo zgrajen v Ulici Vittorio Veneto. Ne gre zgolj za gradnjo novih stavb, temveč za oblikovanje sodobnega, dostopnega in varnega območja, ki bo spremljal razvoj mesta ter našim mladim ponudil prostore, primerne izzivom prihodnosti,« poudarja župan.

Deželna odbornica Cristina Amirante pojasnjuje, da je nova naložba vključena v širši projekt za izgradnjo novega kampusa, ki ga Dežela Furlanija - Julijska krajina izvaja skupaj z goriško enoto deželne decentralizacije. Kot prva bo zgrajena stavba, v katero se bo preselil industrijski tehnični zavod Galilo Galilei, ki trenutno domuje v Puccinijevi ulici. Stavba bo zgrajena po najsodobnejših okoljskih in energetskih standardih Nearly Zero Energy Building (NZEB) in hkrati v skladu z najnovejšimi protipotresnimi merili, tudi s pomočjo sredstev iz Deželnega programa Fesr 2021–2027.

Revolucija v prometu

In kaj sploh predvideva načrt za novo prometno ureditev ob bodočem višješolskem kampusu? »Za izboljšanje dostopnosti do bodočega kampusa bo zgrajeno krožišče med ulicama Vittorio Veneto in Terza Armata, ki bo nadomestilo današnje semaforizirano križišče, hkrati bo na novo urejeno tudi območje ob Ulici Toscolano,« razlaga goriški župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da bodo morali ustrezneje povezati območje ob kampusu tako z železniško postajo kot tudi z avtobusnim terminalom.

»Promet v mestu bo zaradi selitve šol v Ulico Vittorio Veneto doživel revolucijo oz. razbremenitev, saj v mestnem središču ne bo več avtobusov z dijaki. Nedvomno gre za dobrodošlo novost za vse, ki se zjutraj z avtom peljejo v mesto iz Ločnika in Štandreža, saj jih avtobusi ne bodo več ovirali,« zagotavlja goriški župan.

Novi višješolski kampus bo kot znano zgrajen na območju, kjer danes stoji nekdanja splošna bolnišnica. V prejšnjih mesecih so že porušili nekaj objektov za bolnišnico, rušenje osrednjega poslopja nekdanje bolnišnice naj bi se po besedah župana predvidoma začelo pred koncem meseca oz. med poletjem. Rušenju kot znano nasprotuje odbor občanov, ki so pred časom pozvali goriško občino, naj nov višješolski kompleks raje zgradi na območju zapuščene vojašnice Del Fante in nekdanjega inštituta za zdravstveno preventivo v Ulici Duca D’Aosta. Na občini in tudi na deželi se na pozive odbora niso odzvali, projekt je zdaj že v fazi, ko porušenja nekdanje splošne bolnišnice v bistvu ni več mogoče preprečiti.