Ribe lovili v skupaj s slepimi in slabovidnimi

Ribiči iz sovodenjskega društva Vipava so tudi letos na umetnem jezercu v Romansu gostili člane goriške sekcije združenja slepih in slabovidnih. Najprej so jim pomagali pri ribolovu, zatem so se vsi skupaj udeležili še druženja v znamenju dobre volje, saj je bilo srečanje namenjeno tudi tkanju novih prijateljskih vezi. Pred slovesom so nagradili najboljše ribiče. Zmage se je razveselila Maria Punis, drugi je bil Enrico Gottard, tretji pa Domenico Mastrangelo. Poleg desetih slepih ribičev so v jezercu v Romansu postrvi lovili še nekateri otroci. Med njimi se je na prvo mesto povzpel Liam, drugi je bil Oscar, tretji pa Nathan.