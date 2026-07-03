Znanje za ladjedelnico

Dežela Furlanija - Julijska krajina in ladjedelniška družba Fincantieri sta včeraj podpisali triletni dogovor o sodelovanju na področjih zaposlovanja, izobraževanja, raziskav, inovacij in družbene blaginje. Sporazum, ki sta ga podpisala deželna odbornica Alessia Rosolen ter direktor za človeške vire in nepremičnine pri družbi Fincantieri Luciano Sale, naj bi okrepil povezovanje med proizvodnim sistemom, šolami, univerzami in raziskovalnimi ustanovami ter podprl tehnološki razvoj tržiške ladjedelnice.

»S tem protokolom Dežela in Fincantieri prevzemata skupno obveznost, da bosta promovirala znanje, mlade in izobraževanje na našem ozemlju, hkrati pa zagotovila vse bolj inovativno prihodnost tržiške ladjedelnice,« je poudarila deželna odbornica za delo, šolstvo, raziskave, univerzo, usposabljanje in družino. Dogovor po njenih besedah ponuja konkretne odgovore na potrebe podjetja in območja.

Dogovor med drugim predvideva pripravo programov za vključevanje novih delavcev v družbe skupine ob podpori Dežele, dejavnosti za zaposlovanje kadrov v tujini po predhodnem usposabljanju v državah izvora ter partnerstva, pilotne projekte in skupne raziskovalne programe.

Dežela bo podprla tudi pobude družbe Fincantieri za socialni razvoj ter pomoč družinam in otrokom, skupina pa bo vlagala v program Fincantieri for Community, katerega cilj je povezati projekte z velikim družbenim in kulturnim učinkom. Dejavnosti bodo zajele tudi Tržič.Sodelovanje bo slonelo na petih stebrih: aktivni politiki zaposlovanja, poklicnem izobraževanju, šolskem sistemu in akademijah ITS, raziskavah in inovacijah ter ukrepih za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Posebna pozornost bo namenjena pomanjkanju ustrezno usposobljenih kadrov, specialističnemu izobraževanju ter razvoju znanja na področjih ekološkega prehoda, digitalizacije, umetne inteligence in podvodnih tehnologij.

Eden ključnih sadov dogovora bo nov program ITS Mechatronics & Robotics – Smart Ship, ki naj bi se začel septembra in bo izobraževal visoko usposobljene tehnične strokovnjake za ladjedelništvo. Pouk bo potekal v Fincantierijevem izobraževalnem centru, ki ga bodo uredili v nekdanjem delavskem stanovanjskem objektu ob tržiški ladjedelnici. Program bo zajemal mehatroniko, robotiko, industrijsko avtomatizacijo, ladijske naprave, napovedno vzdrževanje in kibernetsko varnost.

Rosolen je izpostavila, da Dežela s tem odgovarja na potrebe po izobraževanju t. i. »mojstrov morja« in ustvarja razmere, v katerih bodo mladi lahko svojo prihodnost gradili doma. Dogovor bo podpiral tudi univerzitetne raziskave ter sodelovanje pri evropskih in državnih projektih.

»Imamo srečo, da imamo za prihodnjih deset let zagotovljen obsežen obseg naročil. Jasno pa je, da razvoj ne bo zahteval le nekvalificirane delovne sile, temveč vse bolj specializirane kadre. Prav na tem bo temeljilo naše sodelovanje s podjetji v dobavni verigi, saj se bodo morala tudi ta ob naši podpori usposobiti za zaposlovanje vse bolj strokovno usposobljenih profilov,« je dejal Sale. Protokol po njegovih besedah utrjuje strateško sodelovanje z Deželo in omogoča vzpostavitev povezanega sistema med šolo, izobraževanjem, podjetjem in območjem. »Vlagati v izobraževanje pomeni vlagati v inovacije in prihodnost območja,« je še poudaril.