Openski poletni večeri bodo spet razživeli ulice

Ulice bodo napolnili glasba in smeh, izložbe bodo ostale odprte pozno v noč, gostinci bodo ponujali kraške dobrote, obiskovalce pa čakajo koncerti, športni nastopi, vodeni ogledi bunkerjev in številne dejavnosti za otroke. Na Opčinah bo med 6. in 12. julijem zaživela tradicionalna prireditev Openski poletni večeri, ki bo že šestnajsto leto zapored spremenila kraško naselje v živahno središče poletnega dogajanja. Vrhunec tedna bo v petek, 10. julija, ko bodo glavne ulice zaprte za promet, trgovine pa bodo v okviru poletnih razprodaj odprte do 23. ure.

Program letošnje prireditve s predstavili podžupanja Serena Tonel, predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina, predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič ter predstavnik društva Gaast Furio Alessi.

Predsednica konzorcija Nadia Bellina je poudarila, da bo letošnja, že šestnajsta izvedba, znova namenjena različnim generacijam. Poleg nakupovanja bodo obiskovalci lahko uživali v koncertih, predstavah, degustacijah in številnih spremljevalnih dogodkih. Prireditev se bo začela v torek z vodenimi ogledi bunkerjev in nekdanjega nemškega vojaškega pokopališča.