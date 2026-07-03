Zapora na hitri cesti H4 skrbi goriške avtoprevoznike

Že med obnovitvenimi deli, ki so na hitri cesti H4 med Vipavo in Razdrtim potekala med lanskim letom, so še največ težav imeli goriški prevozniki in špediterji. Sredi lanskega avgusta je stopila v veljavo zapora za tovornjake v tranzitu v smeri Italije, kar je povzročilo ogromne težave in zastoje na avtocesti pri Fernetičih in Moščenicah. Sredi lanskega septembra so spričo pravega prometnega kolapsa sprostili promet v smeri Italije, vendar so sočasno prepovedali vožnjo tovornjakom v tranzitu po državni cesti v smeri Razdrtega. Takrat so na goriškem tovornem postajališču čez noč izgubili vse posle, povezane z izvozom blaga v Slovenijo. Škodo so utrpela tudi goriška špediterska in prevozna podjetja.

Predsednik družbe SDAG Renato Russo je za Primorski dnevnik povedal, da v zadnjih dneh niso prejeli uradnih obvestil v zvezi z zaporo hitre ceste, ki bo predvidoma stopila v veljavo v ponedeljek, 6. julija. Z neprijetno novostjo, ki jih čaka, niso bili seznanjeni niti goriški avtoprevozniki in špediterji. Od ponedeljka naprej bodo predvidoma spet ostali brez večine poslov, povezanih z izvozom blaga v Slovenijo. Poleg tega opozarjajo, da so že sedaj na Primorski avtocesti zastoji na dnevnem redu. Pot tovornjaka iz Gorice do Ljubljane v povprečju traja štiri ure. S prihodnjim tednom bo še daljša, saj bodo šoferji morali še skozi Fernetiče.