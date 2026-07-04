Luis Vattovaz se iz Averse seli v Pineto

Odbojkar Luis Vattovaz (letnik 1999) je našel novo sredino za nadaljevanje odbojkarske kariere. Potem ko je lani prvič igral v italijanski A2-ligi pri Aversi, bo tudi v prihodnji sezoni 2026/2027 igral v isti ligi, a je zamenjal ekipo. Seli se v Pineto, v ambiciozen klub, ki je v lanski sezoni osvojil dve lovoriki. To sta pokal A2-lige, v katerem je v finalu premagal Prato, ter superpokal, v katerem je bil boljši od Brescie.V play-offu za napredovanje v superlego se je prebil vse do finala, ko je moral priznati premoč Prati.

»Ko so me poklicali iz Pineta, sem takoj odločil, da sprejmem ponudbo. V zadnjih letih sem večkrat igral proti Pinetu in sem vsakič dobil potrditev, da gre za društvo, ki dela izjemno delo za pomembne cilje ter na zdrav način,« je za novi klub ob prestopu dejal korektor.

Luis Vattovaz je odbojkarsko pot začel pri Slogi Tabor, od sezone 2022/2023 pa je z izjemo ene sezone igral v A3-ligi pri Monseliceju in Garlascu ter lani v A2-ligi pri Aversi. U.P.