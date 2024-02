Do oživitve parka Basaglia tudi z okrepčevalnico

In vendar se premika. Slavni stavek, ki ga je Galileo Galilei izrekel glede gibanja Zemlje okrog Sonca, bi si lahko brez težav izposodili za dogajanje v zvezi z goriškim parkom Basaglia. Tu bi se morala do 12. aprila letos končati prenova stavbe, v kateri bo v okviru regeneracije parka našla prostor okrepčevalnica. Prenova okrepčevalnice je prvi korak na poti oživitve parka v luči bližnje stoletnice rojstva očeta nove psihiatrije Franca Basaglie (1924-1980), ki jo bodo obhajali prihodnjega 11. marca.

Kot so sporočili iz deželnega zavoda Erpac, ki je skupaj z Deželo FJK, Občino Gorica, Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje in tržaško-goriškim zdravstvenim podjetjem Asugi protagonist prenove parka, se je pred kratkim pozitivno zaključila servisna konferenca za pridobitev mnenj in dovoljenj pristojnih ustanov o dokončnem načrtu prenove. Zaključuje se tudi oblikovanje izvršnega projekta, pri čemer še ni točno znana časovnica oz. zaporedje del, vsekakor naj bi prvi sklop stekel v drugi polovici letošnjega leta.

Kot omenjeno pa je že v teku urejanje okrepčevalnice. Kot pravi arhitekt Luigi Di Dato, referent skupine strokovnjakov, ki je pred časom pripravila študijo o izvedljivosti, je stavba obstajala že pred nastankom parka ter je spadala med paviljone, ki so bili namenjeni pacientom z nalezljivimi boleznimi. V obdobju, ko je bil direktor goriške psihiatrične bolnišnice Franco Basaglia, je bil v njej neke vrste dnevni center, pozneje so tam uredili tiskarno. Zadnjih deset let je stavba služila kot delavnica za vzdrževanje in arhiv, odslej pa bo kot že rečeno v njej našla prostor okrepčevalnica.

Vendar je prenova stavbe za ureditev okrepčevalnice le prvi korak na poti do celovite oživitve parka, kjer načrtovalci dejansko predvidevajo obnovitev formalne ureditve območja, kot je ta bila na začetku 20. stoletja, vse to ob posodobitvi infrastrukture in preureditvi notranjih poti. Če začnemo pri glavnem vhodu, ki gleda na Ulico Vittorio Veneto in omogoča dostop do ploščadi, kjer se nahaja glavno poslopje, v katerem je bila nekoč direkcija psihiatrične bolnišnice, načrt predvideva odstranitev sedanje talne površine, ki bi jo nadomestili z betonsko, ki bi omogočala odvajanje vode. Ob vhodu na ploščad bi namestili tudi informativno in orientacijsko točko, ki bi obiskovalcem nudila informacije o zgodovini parka ter jih vodila po le-tem.

Za osrednjim poslopjem se nahaja zgodovinski park, ki ga načrtovalci nameravajo očistiti oz. odstraniti plevel ter urediti zelenice tako, da bi se čim bolj približale izvirni ureditvi. Ob robovih zgodovinskega parka bodo na obeh straneh uredili posebne vrtove, namenjene spodbujanju čutov, kot so dotik, sluh, vid in vonj. V ta namen nameravajo posaditi dišavnice in trave ter ponuditi interaktivne igre za izobraževanje in rehabilitacijo.

Okoli paviljonov nameravajo urediti terapevtske in tematske vrtove, na območju, ki je blizu državne meje, pa bodo površine na prostem ostale odprte za prirejanje dogodkov. Obenem bodo uredili poti, ki območje povezujejo s Slovenijo, ter odstranili ograjo in uredili drevesa. To z namenom, da postane kraj srečevanja med »ruralnim delom« na slovenski in zgodovinskim parkom na italijanski strani.

Sad čezmejnosti oz. projekta EZTS Salute-Zdravje je tudi Dom žensk oz. nosečnic in porodnic, katerega gradnja trenutno poteka in bo prav v letošnjem letu odprl svoja vrata, šlo pa bo za prvi tovrstni državni center, v katerem bodo ženskam lahko sledili vse od začetka nosečnosti do zaključka obdobja, ki sledi porodu.