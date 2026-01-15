Do samostana na Kostanjevici vodi obnovljena čezmejna pot

Večina Goričanov in Goričank verjetno ne ve, da ima že nekaj tednov za sprehod na voljo novo čezmejno pot, ki omogoča tudi spoznavanje krajevne kulturne, arhitekturne in zgodovinske dediščine. Pred koncem lanskega leta se je zaključila obnova Ulice Cappella, ki z območja za goriškim gradom vodi na Kostanjevico, kjer so za prenovo slovenskega dela poti poskrbeli že pred dvema letoma.

Če se želimo peš odpraviti do kostanjeviškega samostana, bomo zaenkrat še imeli nekaj težav z iskanjem parkirnega mesta, saj jih v Ulici Cappella ni ravno veliko. Čez nekaj tednov se bodo težave omilile, saj je ravnokar v teku gradnja novega parkirišča na vogalu z Ulico Molino, kjer je nekoč stal vrtec z italijanskim učnim jezikom. Naložba je vredna 310.000 evrov. Dežela Furlanija - Julijska krajina je zagotovila 150.000 evrov prispevka, medtem ko je goriška občina pristavila 160.000 evrov. Parkirišče, ki so ga načrtovali kot del dediščine Evropske prestolnice kulture, bodo odprli konec februarja letošnjega leta, na voljo bo 27 mest za avtomobile in pet mest za motorna kolesa. V teh dneh so na delu bagri, ki pripravljajo podlago iz zemljine, na kateri bodo v prihodnjih dneh uredili nova parkirna mesta.

Zraven bodočega parkirišča se začenja obnovljeni del Ulice Cappella, ki se strmo vzpenja proti Kostanjevici. Gradbena dela so se začela julija leta 2024 in so se po raznih zapetljajih zaključila konec lanskega leta. Podjetje AcegasApsAmga je v prenovo značilnega prodnatega tlaka vložilo 250.000 evrov.

Jezikovne neskladnosti

Ob začetku poti pešci, ki so pozorni na krajevna ledinska imena in vidno večjezičnost, takoj opazijo nekaj novih rjavih krajevnih tabel z italijanskim in furlanskim imenom območja Prestava - Prestau. Isti imeni sta vgravirani tudi v korten ploščo, ki je vgrajena v cestišče tik pred začetkom prodnatega tlaka.

Nekaj sto metrov više je čez cestišče postavljena nova korten plošča, v tem primeru s trijezičnim napisom Castagnavizza, Castagnevize, Kostanjevica. Zraven stoji še tabla s furlanskim ledinskim imenom Prestau. Kjer se nahajata zadnji dveh hiši na italijanskem državnem ozemlju pred mejo s Slovenijo, se pot, ki je primerna tudi za vožnjo z avtomobilom, kar je sicer dovoljeno le stanovalcem, zaključi. Zadnji del poti, ki je namenjen le pešcem, je iz lepljenega peska in nekoliko ožji; tam proti Sloveniji usmerja rjavi kažipot, na katerem pešci lahko preberejo, da jih na vrhu griča čaka monastero della Castagnavizza.

Zraven je še druga rjava krajevna tabla z napisom Castagnavizza - Castagnevize, medtem ko je na cestišču še ena korten plošča, na kateri je poleg italijanskega in furlanskega krajevnega imena tudi slovensko Kostanjevica. Kakih petdeset metrov višje, se nahaja državna meja; nanjo spet opozarja tabla modre barve z rumenimi zvezdicami Evropske unije, na eni strani piše Slovenia, na drugi pa Italia. Načrtu za obnovo Ulice Cappella je sledila občinska odbornica Sarah Filisetti. Opozorili smo jo na neskladnost med vertikalno signalizacijo, na kateri ni slovenščine, in trijezičnimi korten ploščami. Odbornica je zagotovila, da bo zadevo preverila, saj se z njo doslej ni neposredno ukvarjala.

Po prečkanju državne meje se pešpot, ki jo je novogoriška občina uredila in odprla aprila 2023, še nekaj metrov vzpenja, zatem se zravna. Pešcem pred prihodom na vrh izrazita dobrodošlico dva oljčnika, nakar se prikaže se cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji, ob kateri je samostan, ki ga je na Kostanjevici dal zgraditi grof Matija Thurn leta 1623. Pred samostanom je tabla z urniki in informacijami v slovenščini, angleščini, francoščini in italijanščini. Ob prenovljeni poti na slovenski strani meje sta postavljena še turistična kažipota, ki v slovenščini obiskovalce usmerjajo v Rafutski park oz . v Gorico.