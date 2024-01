Do večnamenskega središča se bodo lahko peljali s kombijem

Socialna zadruga Luce onlus iz Trsta in s sedežem v Gorici bo skrbela za prevoz starejših oseb v sklopu družabnih dejavnosti, ki jih prireja goriška občina proti osamljenosti in za aktivno staranje. Veliko dejavnosti poteka v večnamenskem središču v Ulici Baiamonti, teh se redno udeležuje 62 oseb, starih od 72 do 98 let, ne vsi pa se lahko do centra odpravijo sami, nekateri imajo tudi težave s hojo, tako da je goriška občina že pred časom načrtovala uvedbo brezplačnih prevozov. Storitev že ponujajo, prvi kombi je startal včeraj v jutranjih urah. Projekt, ki so ga poimenovali 80 Voglia di fare, venGO anch’io je financirala Dežela FJK.

»Naš cilj je povečanje socialne inkluzije starejših občanov. Brezplačni prevozi bodo še povečali udeležbo na raznih skupinskih dogodkih ter omogočili druženje ravno tistim, ki so bolj izpostavljeni tveganju osamljenosti,« je dejala občinska odbornica za socialo Silvana Romano.

Rezervacijo prevozov opravljajo zaposleni v večnamenskem centru v Ulici Baiamonti, za več informacij je na voljo telefonska številka 0481-383168 od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.