Doberdobska telovadnica nared v jeseni

Obnovljena doberdobska telovadnica naj bi bila nared v jeseni. V teh dneh, nam je včeraj povedal župan Peter Ferfoglia, v objektu polagajo nov pod. Na zadnjem zasedanju občinskega sveta, ki je potekalo v ponedeljek, 28. julija, so med drugim tudi odobrili spremembo proračuna za obdobje 2025-2027 v vrednosti približno 140 tisoč evrov. Od slednjih so 100 tisoč evrov rezervirali za opremo telovadnice.

Do konca tega tedna aj bi zaključili s polaganjem parketa, nakar bo čas za začrtovanje igrišč, pojasnjuje župan. Na tleh bodo zarisali črte za tri odbojkarska igrišča, glavno in dve manjši za treninge, redno igrišče za košarko in igrišče za mali nogomet. Pri načrtovanju košarkarskega igrišča so upoštevali tudi prošnje nekaterih društev s Tržiškega, ki so izkazala zanimanje. »Telovadnica bo tako lahko gostila tudi višje košarkarske lige,« pristavi prvi občan. Poskrbeli bodo tudi za nabavo opreme. »Preveriti bo treba, kaj vsega lahko ohranimo od prejšnje telovadnice, ostalo bomo pač nabavili,« napove Ferfoglia.

Tribune bi radi uredili tako, da bi lahko telovadnica gostila čim več gledalcev. Če se bo dalo, bodo namestili premične sedeže. »Ciljamo na to, da bi zagotovili čim več mest, vse pa moramo seveda preveriti s tehniki in gasilci, saj je varnost naša prva skrb,« pojasni župan, ki se nadeja, da bi telovadnica skupno lahko gostila 200 ljudi, oziroma do 40 igralcev in do 160 gledalcev.

Celotna naložba znaša približno 2 milijona 65 tisoč evrov. Lansko leto je bil govor o tem, da bi bila nova telovadnica zaključena do septembra in bi jo z novim šolskim letom že lahko začeli uporabljati. »Vložili smo prošnjo za podaljšanje del do 30. septembra,« pojasnjuje župan. Nova časovnica predvideva, da bodo dela predvidoma zaključili oktobra ali novembra oz. pred koncem letošnjega leta. Za upravljanje objekta bo občina objavila razpis, na katerega se bodo lahko prijavila športna društva in organizacije. »Seveda upamo, da se bo prijavilo kako slovensko društvo. Zanimanje so že izkazala tako italijanska kot slovenska društva,« razkriva župan.