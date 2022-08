Doberdobski vrtec do septembra še ne bo nared

Protipotresna sanacija stavbe vrtca Čriček v Doberdobu ni rojena pod srečno zvezdo. Tudi malčki, ki bodo vrtec obiskovali v šolskem letu 2022/2023, bodo namreč nekaj mesecev morali preživeti v prostorih doberdobske knjižnice, saj se dela v Mučeniški ulici še niso zaključila. Po začetni zakasnitvi del zaradi pomanjkanja gradbenih materialov in težav pri njihovi dobavi je doberdobska občina pred nekaj dnevi odobrila spremembo začetnega načrta, saj se je izkazalo, da so za protipotresno sanacijo objekta potrebni dodatni ukrepi. Dela, za katera je bilo napovedano, da se bodo zaključila pred začetkom novega šolskega leta, se bodo tako predvidoma zaključila do konca novembra. Po napovedi doberdobskega župana Fabia Vizintina se bodo otroci lahko vrnili v prenovljeno stavbo vrtca Čriček z januarjem 2023, torej po božično-novoletnih počitnicah.

Potem ko se je po preverjanju izkazalo, da je vrtec potreben prilagoditvenih del, je Dežela Furlanija - Julijska krajina Občini Doberdob dodelila namenski prispevek v višini 140 tisoč evrov. Med načrtovanjem pa se je izkazalo, da bo protipotresna sanacija stavbe bolj obsežna od predvidenega. Končna naložba je tako znašala 202.379 evrov. Pred kratkim so ugotovili, da so potrebna dodatna strukturna dela, za kar je morala Občina Doberdob odšteti še 44 tisoč evrov. Obnova stavbe v Mučeniški ulici bo tako občino na koncu stala kar 251 tisoč evrov.