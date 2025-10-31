Doberdobsko društvo Jezero z novim odborom

Kulturno društvo Jezero ima novo vodstvo. Po občnem zboru, ki je potekal pred nekaj tedni, so na prvi seji prenovljenega odbora za predsednico imenovali Vlasto Jarc, podpredsedniško mesto so spet zaupali Jani Jarc, medtem ko je nova blagajničarka postala Katja Frandolič, ki bo tudi referentka za vokalno skupino.

Nedavnem občnemu zboru društva Jezero je predsedovala Luisa Gergolet. Na dnevnem redu so bili poročilo podpredsednice, blagajniško poročilo, odobritev obračuna 2024, proračuna 2025 in volitve novega odbora.

Dosedanja društvena predsednica Zulejka Devetak je pred kratkim odstopila, zato je o delovanju društva poročala podpredsednica Jana Jarc. Najprej se je iskreno zahvalila dosedanji predsednici za trud in delo, ki ga je opravila v letih predsedovanja. Zatem je spregovorila o delovanju v zadnjem letu, ki je potekalo v treh sklopih: prvega je oblikovala ženska vokalna skupina, drugi sklop je vseboval pobude namenjene odraslim, tretji pa najmlajšim.

Vokalna skupina je pod vodstvom dirigenta Daria Bertinazzija vadila skozi celo sezono in poskrbela za nastope v doberdobski cerkvi med božičnimi prazniki, v Kulturnem domu v Gorici v okviru projekta GO! 2025 na dogodku Brezmejna glasbena noč, v Šempasu na prireditvi Domovina je ljubezen in na Kostanjevici pri Novi Gorici v okviru dogodkov Literarna pokrajina Goriške.

Odraslim so bili namenjeni tečaja šivanja in klekljanja, dan žena z nastopom Wit Cabaret in večerjo, društveni izlet na Dolenjsko ter razstava čipk, najmlajšim pa pravljic v okviru pobude Prav’ce z varšta, tečaj šaha za otroke, praznovanje Halloweena v sodelovanju z vaškimi društvi in dva večera Otrokkino v sodelovanju s SKD Hrast.

Po odobritvi obračuna in proračuna so potekale volitve. Novi društveni odbor sestavljajo Lara Colja, Neva Ferletič, Elisa Ferletti, Katja Frandolič, Tamara Frandolič, Jana Jarc in Vlasta Jarc; v nadzorni odbor so bile izvoljene Sara Fereltti, Luisa Gergolet in Ruth Marussi. Sledila je razprava glede bodočega delovanja društva, ki bo nadaljevalo in okrepilo svoje dejavnosti tudi z novimi idejami in pobudami. Odprto je na sodelovanje z drugimi društvi v širšem okviru, tudi čezmejnem, zato vabi v svoje vrste vse tiste, ki bi radi dali svoj doprinos k popestritvi kulturnega življenja v Doberdobu.