Dobili so dovoljenje za objekt daljšega obstoja

Novogoriška občina je za hišo aleksandrink v Prvačini od upravne enote Nova Gorica prejela dovoljenje za objekt daljšega obstoja, ki predstavlja podlago za legalna vlaganja v hišo in za njeno upravljanje.

Za obnovo hiše si že več let prizadevata novogoriška občina kot lastnica in Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Lokalna akcijska skupina (LAS) V objemu sonca je za izvedbo projekta Hiša aleksandrink upravičencem dodelila 61.380,71 evra nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Kot je povedala podžupanja Damjana Pavlica, bo mestna občina v sodelovanju z nosilcem projekta LAS V objemu sonca Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink začela z izvedbo projekta takoj po dokončni odobritvi s strani resornega ministrstva. Podžupanja se je ob tej priložnosti tudi zahvalila vsem, ki skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.

Sicer pa je Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, ki mu predseduje Darinka Kozinc, nedavno od predsednika države Boruta Pahorja prejelo zahvalo za prispevek k dokumentiranju življenja in dela aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu, in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Sprejema pri predsedniku se je udeležila tudi novogoriška podžupanja Damjana Pavlica, tam pa se je srečala z egiptovskim veleposlanikom v Sloveniji Redo Habibom Ibrahimom Zakijem. Povabila ga je na obisk v novogoriško občino, kjer mu bodo poleg hiše aleksandrink pokazali tudi Laščakovo vilo. Sicer pa je podžupanja Pavlica skupaj z društvom obiskala tudi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer jih je sprejela državna sekretarka Vesna Humar.