Dokazali so, da se lahko kosajo z najboljšimi

Nagrade nimajo absolutne vrednosti, saj je njihova teža odvisna od mnogih dejavnikov, ki jih ne bomo nikoli razbrali iz seznamov v življenjepisih. Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel se je včeraj vrnil iz Bolgarije z eno tistih nagrad, ki na papirju izgledajo nekaj običajnega, v resnici pa pomenijo izjemno priznanje za umetniške dosežke.

Goriški sestav se je uvrstil na četrto mesto na 42. Mednarodnem zborovskem tekmovanju prof. Georgi Dimitrov v Varni. Gre za eno šestih evropskih tekmovanj, ki sestavljajo trenutno vrh tekmovalne piramide, saj so najbolj prepoznavna in zahtevna, predvsem pa tvorijo mrežo Evropske velike nagrade (EGP), na kateri se nagrajenci posameznih tekmovanj lahko potegujejo za eno najbolj zaželjenih zborovskih nagrad na svetu.

Tekmovali z najboljšimi

Uspeh je tudi stvar sreče, saj ob vpisu nihče ne ve, kdo bodo ostali tekmovalci. Komelovce je doletel poseben izziv, saj je na letošnjem tekmovanju zapel latvijski zbor Kamer, ki je trenutno eden najboljših sestavov v Evropi in je po pričakovanjih prejel Veliko nagrado. Med letošnjimi tekmovalci pa sta bila na primer tudi filipinski zbor Imusicapella, ki je letos zmagal na mednarodnem tekmovanju v Debrecenu in bo torej eden od finalistov naslednjega EGP-ja, veteran mednarodnih tekmovanj, kot je irski zbor New Dublin Voices, in APZ Tone Tomšič iz Ljubljane.

V žiriji so zbore poslušali Frieder Bernius, Stephen Layton (ki je od letošnje sezone glavni dirigent zbora Slovenske Filharmonije), Lorenzo Donati, Cecilia Rydinger, Burak Onur Erdem, Slavil Dimitrov in Darina Krosneva.

Na poti domov nam je dirigent mladinskega zbora Komel David Bandelj zaupal prve vtise po izjemni izkušnji. »Ko smo videli, kateri zbori bodo tekmovali, smo vedeli od samega začetka, čemu gremo naproti. Tekmuješ pa najprej sam s sabo, zato smo preprosto skušali narediti čim boljše. Ob neposrednem stiku z zborom Kamer v zaodrju nas je prevzelo strahospoštovanje in hkrati pogum, da pojemo v isti kategoriji. Ko pa nam je eden od žirantov po nastopu povedal, da so dvomi odveč, saj spadamo v ta kontekst, smo začutili veliko odgovornost, ki se ji ne bomo izneverili,« je na vprašanje, s kakšnimi občutki so stopili na oder, odgovoril Bandelj.

Ker uspeh v dobri meri odvisi od izbranega programa, nas je tudi zanimalo, kaj so zapeli. »Na sporedu so bili Monteverdi, Brahms, obvezna skladba Slavila Dimitrova, priredba istrske ljudske Barbare Grahor Vovk. Nekaj zgodovinskega, nekaj sodobnega in ljudskega. Z nastopom smo bili zadovoljni, verjetno je bil eden naših najboljših doslej. Bil je čustven, doživet,« nam je zaupal Bandelj.

Na poseben način je dirigenta in mlade pevce razveselilo, da je žirija pohvalila njihovo izvedbo Monteverdija, kot tudi uravnovešenost zvoka, kljub pomanjkanju moških glasov ... »Ti so vedno dobrodošli, predvsem zdaj, ob začetku nove sezone!« poziva Bandelj.

Letošnja izvedba tekmovanja v Varni je bila posebno odmevna, saj je obsegala tudi finale za Evropsko veliko nagrado. »Dejstvo, da so pevci že drugič lahko prisluhnili EGP-ju - prvič v Arezzu -, je ena najbolj poučnih izkušenj, ki so jih lahko doživeli, ker lahko poslušaš zbore v najboljši formi, izostriš kritični način poslušanja in okus s konstruktivnim primerjanjem. Njihovi komentarji so me navdali s ponosom, ker sem opazil zdrav glasbeni okus izobraženih pevcev, ki lahko prispevajo k rasti svojega domačega zborovskega okolja,« je zaključil David Bandelj.