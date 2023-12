»Dokler bomo aktivni, bomo kot skupnost živi«

V Jamljah so v četrtek počastili tridesetletni jubilej domačega kulturnega društva Kremenjak.

Večer je povezovala društvena odbornica Debora Croselli, sicer je navzoče nagovoril tudi društveni predsednik Danijel Semolič. Povedal je, da je bilo društvo Kremenjak uradno ustanovljeno novembra 1993. Takratni člani so se dela lotili z veliko vnemo, čeprav društvo začetno ni razpolagalo s sedežem, tako da so proslave, miklavževanja, pustovanja in razne druge dogodke prirejali kar v zasebnih prostorov sovaščanov.

Ob izteku prejšnjega tisočletja so pridobili dvorano, ki je prispevala k obogatitvi društvenega delovanja. Društvo Kremenjak je lahko razvilo razne dejavnosti, prirejalo je tečaje igranja na diatonično harmoniko, posvečalo se je plesu, glasbi in še marsičemu. Danijel Semolič je razložil, da so z leti vzpostavili sodelovanje z raznimi društvi iz sosednjih vasi, pri čemer je še posebej izpostavil pohod, ki že leta povezuje Sela na Krasu in Jamlje.

Pohod jim je v ponos

»Pohod nam je še posebej pri srcu in v ponos, kajti je bil prvič uresničen v času, ko je še stala meja med Slovenijo in Italijo. S pohodom smo želeli tudi sami zagotoviti svoj skromni doprinos k odpravi meje in dokazati, da želimo živeti v skupnem prostoru brez pregrad, ki so nas nekoč ločevale,« je poudaril Danijel Semolič in opozoril, da delovanje društva sloni na prostovoljnem delu svojih članov.

V tridesetih letih so bili deležni številnih zadoščenj, do katerih je prišlo po zaslugi truda, prostega časa in tudi zasebnih finančnih sredstev, ki so ga društveni člani vložili v društveno delovanje.

»Ob ustanovitvi društva je vladalo veliko navdušenje, tako da ni bilo večjih težav pri oblikovanju odbora ali pri angažiranju članov pri posameznih pobudah. S časom se je navdušenje ohladilo, tako da se zanimanje za društveno dejavnost postopoma zmanjšuje. Prav vsi, ali vsaj tisti, katerim so naša prisotnost, naša kultura, naše navade in ne nazadnje naš jezik pri srcu, se moramo zavedati, da dokler bomo aktivni, bomo tudi živi. Že krčijo finančna sredstva za naše ustanove, skušajo združiti ravnateljstva naših šol. Če se ne bomo sami zavzeli za naš obstoj, nihče nam ne bo ničesar podaril. To lahko dosežemo le s složnostjo in delavnostjo,« je poudaril Semolič in dodal, da si ne smemo več privoščiti razdvajanj, ki nas šibijo.

Vsak doprinos je pomemben

»Ko prodaš svojo zemljo in se odrečeš materinemu jeziku, utoneš v večinskem morju. V trenutku, ko društvo prekine s svojo dejavnostjo, obuboža vso našo skupnost. Ne smemo pa si privoščiti, da do tega pride. To pa lahko dosežemo le, če vsak dan in ob vsaki priliki naredimo to, da se sliši naš glas, da se o nas govori. Če vam je to pri srcu, vključujte se v društveno delovanje,« je poudaril Danijel Semolič in opozoril, da je pomemben doprinos prav vsakega društvenega člana, saj sami odborniki ne zmorejo vsega.

Za zaključek se je zahvalil bivšim predsednikom, odbornikom in članom za opravljeno delo, poleg tega še občini Doberdob, ki jo je na večeru predstavljal župan Fabio Vizintin, in Zvezi slovenskih kulturnih društev. Med prireditvijo so izročili priznanje nekdanjih društvenim predsednikom. Navzoči so bili Silvano Semolič, Igor Croselli, Bruno Oretti in Marko Kojanec, medtem ko sta bila zaradi drugih obveznosti odsotna Bruna Visintin in Manuel Perdec. »Namesto plaket, ki zatem običajno lovijo prah, so nam poklonili steklenico briškega vina, kar zelo cenimo,« se nam je ob robu podelitve pošalil Silvano Semolič, sicer prvi Kremenjakov predsednik.

Kulturni program so v nadaljevanju oblikovali harmonikarji, ki se igranja na harmoniko učijo v Jamljah pod vodstvom Zorana Lupinca, zatem je zapela vokalna skupina Vihar iz Devina. Večer je sklenil harmonikarski orkester Kremenjak. Med večerom je Kremenjakov odbornik Gabriel Pahor predstavil še društveni koledar za leto 2024, ki je posvečen spominu na Tino Klanjšček. Del sredstev, ki jih bodo zbrali s prodajo koledarja, bodo nakazali njeni družini.