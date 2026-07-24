Na koloniji so spoznavali Ptuj

V Dijaškem domu Gorica se je prejšnji petek zaključil prvi del poletnih programov, ki je potekal vse od prvega dne šolskih počitnic in ga je skupno obiskovalo okrog 160 otrok in mladostnikov. Učenci in učenke osnovnih in prvostopenjske srednje šole so se ukvarjali s sproščenimi in zabavnimi dejavnostmi, od športnih, glasbenih in likovnih do vodenih obiskov in ekskurzij. Ker je bilo tudi precej vroče, so bili vsak teden na programu tudi kopanje na morju in v bazenu ali vodne igre. V zadnjih tednih se je malce starejšim pridružila še pisana druščina predšolskih otrok. Med poletnimi programi Dijaškega doma je tudi letos veliko zanimanja požela kolonija v Sloveniji, med katero najstniki spoznavajo manj znane slovenske kraje in so ves čas vključeni v izključno slovensko jezikovno okolje.

Skupina 22 učencev in učenk od 5. razreda osnovne do 2. razreda prvostopenjske srednje šole je tokrat obiskala Ptuj. V najstarejše slovensko mesto so prispeli 29. junija in se nastanili v tamkajšnjem dijaškem domu. Zaradi vročine so se najprej osvežili v športno-rekreacijskem centru Green Lake ob gramoznici Pleterje, zvečer pa so se sprehodili po mestnem središču.

Tedenski program je združeval poučne in prostočasne vsebine. V torek so obiskali Ptujski grad, kjer so si ogledali zbirke tradicionalnih pustnih mask, zgodovinskih glasbil in orožja ter grajske sobane s tapiserijami. Popoldne so preživeli na kopališču v Termah Ptuj. Naslednji dan so spoznali knjižnico Ivana Potrča, nato pa z zemljevidi raziskovali staro mestno jedro. Pot jih je vodila od Mestnega trga in Minoritskega samostana do Dravskega stolpa ter Slovenskega trga z mestnim gledališčem, cerkvijo sv. Jurija in Orfejevim spomenikom. Strinjali so se, da Ptuja ne gre povezovati samo s pustom in kurenti.