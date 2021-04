Dom na Placuti dobiva novo podobo

Dom na goriški Placuti se od tega tedna že kaže v novi podobi. V prejšnjih dneh je gradbeno podjetje, ki izvaja dela, odstranilo gradbene odre na pročelju. Prepleskana stavba s hišno številko 18, v kateri so se goriški Slovenci zbirali že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, je zdaj vidna v novi podobi. Dela se bodo zdaj počasi selila v notranjost.

Obnova doma se je začela julija 2019. Stavba, ki je stara približno 200 let, je bila večkrat dograjena: to se pozna tudi na notranjih zidovih. Dela so se najprej osredotočila na utrjevanje temeljev zgradbe z železno mrežo in cementom ter izolacijo. Zamenjali so tudi streho in preuredili višino stropov ter tako pridobili še eno nadstropje, ki bo v celoti uporabno. Ob tem so na notranjem dvorišču zgradili nove protipožarne stopnice, v prizidku bo odslej na voljo dvigalo. »Zunanji videz je zdaj urejen, električna napeljava prav tako, zdaj pa bomo nadaljevali z urejanjem notranjih prostorov. Najprej se nadejamo, da bodo pripravljeni večnamenska soba v pritličnih prostorih ter ostali prostori v tistem krilu stavbe. Z dodatnimi sredstvi bomo nato lahko dom uredili v celoti,« nam je včeraj povedal duhovnik Marijan Markežič, odbornik Katoliškega tiskovnega društva, ki je lastnik objekta.