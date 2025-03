Domači investitor bi rad oživil Lokve

Kako oživiti Lokve, kraj v središču Trnovskega gozda, je vprašanje, s katerim se je doslej ukvarjalo nemalo novogoriških občinskih uprav. Idej, kako izkoristiti naravne danosti kraja tako v poletni kot zimski sezoni, je bilo doslej že veliko, a uresničilo se jih je bore malo. Lokve so, kot kaže, v zadnjem času spet pritegnile pozornost, tokrat domačega investitorja.

Da je temu tako, pritrjuje tudi novogoriški župan Samo Turel, ki pojasnjuje, da si želi investitor na Lokvah razvijati turistično, hotelsko in gostinsko ponudbo. Kdo je potencialni investitor, Turel sicer ne razkriva, kot tudi ne projekta, ki ga ta pripravlja, načrte, ki bi jih domači investitor rad izvedel, pa povzema z besedami, da gre za »turistično, delno pa tudi zdraviliški kompleks«.

Z namenom preverbe, ali se investitorjevi načrti skladajo tudi z njenimi prostorskimi načrti, je občina pripravila projektno nalogo in poiskala zunanjega izvajalca, ki bo to prostorsko preverbo pripravil. »Vključevala bo vse, kar ožje območje na Lokvah pravzaprav potrebuje. Vsebovala bo tudi načrtovano prestavitev državne ceste iz trase, ki sedaj teče mimo bivšega hotela Poldanovec proti zahodu,« pojasnjuje župan Turel.

Naslovila pa bo tudi vprašanja kot so parkiranje, razvoj zimskih športov in umeščanje različnih vsebin. Izvajalec prostorske preverbe je torej izbran, pravi župan, ki se nadeja, da bo projektna naloga pripravljena do konca maja oz. začetka junija. »Potem se bomo lahko tudi prostorsko pogovorili s potencialnim investitorjem in videli, kje lahko pridemo skupaj,« zaključuje župan Turel.