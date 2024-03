Domačija Šorli-Bratuž ne bo postala muzej

Domačija Šorli-Bratuž v Gorici ne bo postala muzej. Ker do drugačnega dogovora ni prišlo, sta se lastnika hiše v Ulici Uga Foscola, v kateri je živela Ljubka Šorli z otrokoma Andrejem in Lojzko Bratuž, odločila za njeno prodajo. Podrobnosti v tem trenutku ne razkrivata.

Hiša v Ulici Uga Foscola je bila zgrajena leta 1923. Njen tedanji lastnik je sicer zgradil dve enaki hiši, eno zraven druge. V eni je sam živel, drugo je oddajal v najem. Leta 1936 je drugo hišo odkupila tolminska trgovka Alojzija Mlakar Šorli za hčerko Ljubko, ki je bila drugič noseča. Pred tem je Ljubka z možem Lojzetom in hčerko Lojzko živela v drugi hiši, ki je bila premajhna. Alojzija Mlakar Šorli je hišo prenovila in v njej uredila dve stanovanji. Lojze Bratuž je hišo videl, bila mu je zelo všeč, vendar ni v njej nikoli živel, saj je kot znano umrl februarja 1937. Kmalu zatem sta se v novo hišo preselila Alojzija in Ljubka s hčerko Lojzko in sinom Andrejem, ki se je rodil konec novembra 1936. Eno izmed dveh stanovanj so vedno oddajali v najem, v eni sobi v prvem nadstropju pa so imeli nastanjene dijake. Ko so leta 1943 aretirali Ljubko Šorli in gospodinjsko pomočnico, so bili v sobi nastanjeni trije mladeniči, med katerimi sta bila brata Premrl.

Široka podpora predlogu

Ljubka Šorli je v omenjeni hiši stanovala vse do smrti aprila 1993. Zatem sta v njej živela sin Andrej, ki je preminil novembra 2011, in hčerka Lojzka, ki je umrla maja 2019. Hišo sta po njeni smrti podedovala Vera in Igor Tuta. »Takoj zatem sva si začela prizadevati za ohranjanje spomina na Ljubko Šorli, na Lojzeta Bratuža in na njuna otroka. Italijani, ki živijo v Gorici, njihove zgodbe ne poznajo, tudi Slovenci, ki živijo v Sloveniji, bolj malo vedo o njej. Starejši Goričani se seveda še spominjajo Lojzeta Bratuža in Ljubke Šorli, vendar jih je vedno manj, tako da sva si z bratom dolgo časa prizadevala za ohranjanje spomina na nesrečno družino,«pravi Vera Tuta Ban. Z bratom sta si pred leti prizadevala, da bi v hiši v Ulici Uga Foscola uredili muzej. Pri njunih prizadevanjih so jima pomagali razni krajevni kulturniki, zlasti profesor David Bandelj iz Gorice in pisateljica Marija Mercina iz Nove Gorice.

Pobudo, ki so jo podprli tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, Evropska prestolnica kulture 2025 in še dvainpetdeset podpisnikov - med njimi Karl Bonutti, Jože in Marija Pirjevec, Boris Paternu, Tatjana Rojc, Boris Pahor, Miroslav Košuta, Marko Kravos, Kulturni center Lojze Bratuž, Kulturni dom Gorica, Narodna in študijska knjižnica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Nova Gorica - je bila leta 2021 poslana takratnemu slovenskemu državnemu vrhu.

Domačija, ki se nahaja le nekaj korakov od državne meje in skupnega trga obeh Goric, so opozarjali podpisniki, je izredna kulturna in zgodovinska dediščina, ki bi jo morali ohraniti; zato so predlagali, da bi bili v spodnji etaži hiše spominsko urejeni prostori družine Šorli-Bratuž, stanovanje v zgornji etaži pa bi lahko bilo rezidenca za gostujoče umetnike ali pa oddano v najem nekomu, ki bi bil obenem kustos objekta. Njihova želja se naposled ni uresničila, zato sta se lastnika naposled odločila, da bosta hišo prodala.