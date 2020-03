Donacija dveh vozil

Z dvema novima voziloma bodo lahko bolje skrbeli tako za hudo bolne kot za vsakdanje zdravstvene potrebe občanov. Tržaško-goriško zdravstveno podjetje je prejelo v dar dva avtomobila, ki ju bosta uporabljala osebje oddelka za paliativno oskrbo iz Tržiča in patronažna sestra iz Škocjana.

Za donacijo avtomobila tipa Fiat panda, ki bo odslej na razpolago škocjancki patronažni sestri, so poskrbeli člani društva Seima della Barca iz Škocjana in Pierisa, ki ob prazniku treh kraljev prirejajo tradicionalno kresovanje, na katerem zbirajo prostovoljne prispevke s človekoljubnim ciljem.Avtomobil tipa Nissan Micra pa je oddelku za paliativno oskrbo iz Tržiča, ki zagotavlja tudi nego na domu, poklonil Giampiero Cavanna, in sicer v spomin na Lauro Lazzari. Zdravstveno podjetje se zahvaljuje za obe donaciji; zahvalne besede tako škocjanskemu društvu kot dobrotniku izreka tudi podpredsednik deželne vlade deželne vlade Riccardo Riccardi. »Po čutu solidarnosti se odlikuje veliko prebivalcev naše dežele, ki nudijo podporo zdravstvenim storitvam in bolnišnicam,« poudarja Riccardo Riccardi.