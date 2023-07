Dosegel je stotico in A2-ligo

Dobra organizacija časa ter pozornost med poukom sta bili zmagovita kombinacija za uspeh tako na maturi kot v športu. Jan Feri, ki je nedavno zaključil svoje šolanje na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici, je eden izmed letošnjih zlatih maturantov v goriškem višješolskem središču. 19-letni Goričan je uspešen odbojkar; do nedavnega je igral za ekipo iz Pradamana, avgusta pa ga čaka nov izziv, saj bo igral v A2-ligi pri klubu Porto Robur Costa 2030 v Ravenni.

»Najbolj sem bil napet pred drugo pisno nalogo iz matematike, ker mi je bilo pri srcu, da jo opravim najboljše,« nam je povedal odličnjak, ki je pri nalogi iz slovenščine izbral temo čakanja v dobi Whatsappa, pri italijanski pisni nalogi pa se je posvetil umetni inteligenci. Tudi ustna preizkušnja ga je nekoliko vznemirjala, saj je tudi stvar sreče, da dijak dobi pravo iztočnico. Feri je izhajal iz Kosovelovih verzov in jih je brez posebnih težav povezal z italijanščino, filozofijo, naravoslovjem, državljansko vzgojo in zgodovino. »Stres pred izzivom je človeški, zato sem skušal uskladiti študij s športom in drugimi dejavnostmi v naravi, da bi se malo sprostil,« nam je zaupal sogovornik, ki je tudi med letom moral usklajevati treninge, tekme in učenje.

Feri si bo do polovice avgusta, ko ga čaka selitev v Ravenno, privoščil še nekaj počitka doma, nato pa bo odpotoval v Grčijo in kasneje v Pariz. Čeprav mu je bila dana priložnost, da se z odbojko ukvarja profesionalno, se je vseeno odločil, da bo nadaljeval študij. Izbral je smer za statistiko, ki jo bo obiskoval preko spletne univerze, saj si želi doštudirati

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.