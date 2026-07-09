Dotik umetnosti skozi akvarele in keramiko

V galeriji ARS na Travniku, bo do petka, 10. julija, na ogled likovna razstava z naslovom Dotik umetnosti – keramika in likovni izraz. S svojimi slikarskimi in keramičnimi deli se ljubiteljem umetnosti predstavljata likovnica Janina Cotič iz Sovodenj in keramičarka Sandra Olivieri iz Gorice.

Pred dnevi je ob odprtju razstave obe umetnici predstavil David Faganel, tudi sam likovni ustvarjalec. O njiju je povedal, da predstavljala dve različni umetniški zvrsti, ki pa ju veže ljubezen do ustvarjalnega dela, dostopnega vsem. V nadaljevanju svojega nagovora je pristavil, da kljub novim tehničnim pripomočkom in umetni inteligenci, ki je vedno bolj prisotna tudi v likovnem svetu, sta goriški umetnici izbrali pot klasičnega upodabljanja svojih stremljenj, pogledov in zamisli.

O likovnem svetu Janine Cotič je povedal, da le-ta sloni na solidni risbi s svinčnikom, kjer je akvarel v vseh njegovih odtenkih le spremljevalec in služi predvsem za senčenje njenih motivov. Človeška podoba je glavni protagonist in se prikaže v obliki portretov otrok in znancev, pa tudi študijev rok. Med slikami lahko starejši obiskovalci razstave opazijo tudi že pokojnega Janininega deda Janka Cotiča, ki igra na harmoniko.

Sandro Olivieri je Faganel opisal kot izrazito keramičarko in vizualno umetnico. V njenih unikatih začuti intimni čustveni preplet z zemljo. Vodoravne, valovite in koncentrične linije na njenih umetninah niso le gola dekoracija, ampak v sebi skrivajo simbolični pomen povezanosti, dinamičnosti in neskončnosti.

Pri obeh umetnicah, je še pristavil Faganel, najdemo motive rok, ki simbolizirajo ustvarjalnost in predstavljajo fizičen pripomoček duševnega in miselnega razvoja. Razstavo spremlja dvojezična zgibanka. Vip