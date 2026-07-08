Veliko je duševnih stisk, kroničnih in dermatoloških bolezni

V času, ko je dostop do zdravstvene oskrbe za socialno ogrožene ljudi dan za dnem bolj zapleten, je vloga humanitarnih organizacij zelo pomembna, ne le za posameznike, ki iščejo pri njih pomoč, temveč za celotno družbo. Zdravstvena humanitarna organizacija Donk je danes predstavila dvoletno poročilo delovanja za obdobje 2024-2025 z naslovom Noi non restiamo a guardare (Ne bomo križem rok opazovali), z močnim sporočilom: ko stopimo skupaj, nihče ni prepuščen samemu sebi. V dveh letih je organizacija razširila svoje delovanje, odprla nove prostore in ponudila nove storitve ter se tako postavila kot steber zdravstvene oskrbe najbolj ranljivih oseb. »Pred sabo imamo poročilo dveh let sodelovanja s sorodnimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na našem ozemlju,« je povedal predsednik Donka Stefano Bardari na včerajšnjem srečanju v prostorih organizacije Spazio 11 v Ulici Udine.

Dvoletno poročilo izpostavlja občuten porast povpraševanja po zdravstveni oskrbi. Leta 2025 so zdravniki Donka, vsi prostovoljci, opravili 5013 zdravstvenih uslug, kar je 79 odstotkov več kot v letu 2023, in 3931 zdravstvenih pregledov predvsem mladih Pakistancev, Afganistancev in Iračanov. Spremenile so se tudi potrebe oskrbovancev, ki niso več vezane večinoma na prehojeno pot do Trsta, ampak na kronične bolezni, duševno zdravje in dermatološke probleme.

Organizacija zagotavlja neprekinjeno zdravstveno in socialno pomoč vsak dan v tednu v osemnajstih ordinacijah splošne medicine, s psihološkimi svetovalnicami v okviru projekta za duševno zdravje Together, s svetovalnico za socialno-zdravstveno usmerjevanje za ranljivejše osebe in zobozdravstveno oskrbo v ambulanti Lidia Simoni. Od lani ima Donk svoj dom v Ulici Udine 11, kjer domuje služba za duševno zdravje in kjer prostovoljci razvijajo vse projekte. Med temi je bil projekt Together morda najbolj uspešen, saj je v dveh letih število obravnav naraslo s 94 na 279. Ekipa, ki jo sestavljajo psihologi, psihiatri, psihoterapevti in kulturni posredniki, je opravila več kot 500 razgovorov. Opazili so porast duševnih stisk, ki so pogosto posledica preteklih travm, nasilja in življenjske negotovosti.