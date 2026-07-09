Na Soči pri Pevmi kopališče ali nov jez?

Združenje Legambiente se sprašuje, ali bo dovoljeno kopanje na »plaži«, ki jo goriška občina namerava urediti na Soči pod pevmskim parkom. Postopek za ureditev območja je sicer na mrtvem tiru že od leta 2022, ko se je pojavil usad, ki je viden tudi s pevmskega mostu.

Okoljevarstveniki opozarjajo, da so v zadnjih letih stopili v veljavo novi evropski predpisi za zagotavljanje biodiverzitete vodnih ekosistemov, zaradi česar ni ravno jasno, ali je ureditev »plaže« sploh mogoča. Poleg tega opozarjajo, da bi moralo biti pred »plažo« kopanje dovoljeno, saj drugače, čemur sploh služi ureditev kopališče, ki ga goriška občina že leta napoveduje pod imenom »Isonzo Beach«. »Če bi hoteli omogočiti kopanje, bi morali redno preverjati kakovost voda, sploh bi morali preveriti, ali so v Soči tudi azbestna vlakna, ki so jih v preteklosti spuščali iz obrata v Anhovemu,« poudarjajo iz zveze Legambiente in se sprašujejo, ali je goriška občina upoštevala, da bi se vodna gladina pred parkom precej dvignila (govori se o petih metrih), če bi Konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine zgradil nov jez, katerega načrt so pred kratkim predstavili v dvorani deželnega sveta. »Gradnja jezu in ureditev kopališča sta načrta, ki ne gresta skupaj. Kateremu bo dana prednost?«se sprašujejo goriški okoljevarstveniki.