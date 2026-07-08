Svetujejo naj se med dezinsekcijo zapre okna in vrata

V noči med petkom, 10., in soboto, 11. julija, bo goriška občina izvedla prvo letošnjo dezinsekcijo za zatiranje odraslih komarjev. Akcija, ki bo potekala med 22. uro in zgodnjimi jutranjimi urami, bo zaobjela občinske mestne parke in zelenice. Poleg mestnih vrtov, bodo dezinsekcijo izvedli tudi na nekaterih dvoriščih šol in vrtcev ter domov za starejše občane.

Občina svetuje občanom, ki stanujejo v bližini parkov in zelenih površin, naj med dezinsekcijo ne odpirajo oken in naj zaprejo tudi vsa balkonska vrata. Obenem svetujejo, naj hišne ljubljenčke zadržijo v zaprtih prostorih ali na varnem, morebitne pridelke in vrtove prekrijejo s ponjavami, ne obešajo perila na prostem ter dan po izvedenem posegu operejo morebitne otroške igrače, ki so bile na prostem.

Območja, na katerih bo izvedeno zatiranje mrčesa, bodo ponovno dostopna dan po dezinsekciji.