Škodo povzročajo tako ličinke kot odrasli hrošči

Če ga slučajno opazite, je najbolje, da takoj javite. Prisotnost japonskega hrošča (Popillia japonica) tako na Goriškem kot na območju Primorske do zdaj še ni potrjena. Ker so ga že zaznali v Lignanu in v okolici Ljubljane ter na Dolenjskem, pa tako na italijanski kot na slovenski strani pazljivo spremljajo njegov morebitni pojav. Gre namreč za izjemno škodljivo žuželko. Za njeno uspešno obvladovanje sta najpomembnejša pravočasno zaznavanje njene prisotnosti in hitro ukrepanje, pravi Mojca Rot specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gospodarskega zavoda Nova Gorica.

Zakaj hrošča prijaviti?

Popillia japonica je tujerodna invazivna žuželka iz družine skarabejev (Scarabaeidae), ki izvira iz Japonske in ruskega Daljnega vzhoda. Zaradi izjemne prilagodljivosti in širokega nabora gostiteljskih rastlin velja za enega gospodarsko največjih škodljivcev. Hrani se z več kot 300 vrstami gojenih, okrasnih in samoniklih rastlin, med njimi z vinsko trto, jablanami, hruškami, koščičastim sadjem, koruzo, sojo, lesko ter številnimi gozdnimi in okrasnimi drevesnimi vrstami. V Evropski uniji je uvrščen med karantenske in prednostne škodljive organizme.

Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra, njihov največji pojav pa je običajno sredi julija, piše na spletni strani Ministrstva RS za kmetijstvo. V Sloveniji je bil prvič ugotovljen julija 2024, ko je bil najden v feromonskih pasteh na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje, kjer sta bili leta 2025 potrjeni manjši ustaljeni populaciji.

Dolgi so od 8 do 11 milimetrov in jih zlahka prepoznamo po kovinsko zeleni glavi in oprsju ter bakreno-rjavih pokrovkah. Značilna prepoznavna lastnost je šest šopov belih dlačic na vsaki strani zadnjega dela telesa:pet ob straneh zadka in en šop na koncu zadka. Odrasli osebki živijo približno mesec dni, v tem času pa so najbolj dejavni v toplih in sončnih dneh. Prezimijo kot ličinke, zakopane 10 do 20 centimetrov globoko v tla, kjer so zaščitene pred nizkimi temperaturami. Spomladi se ličinke ponovno začnejo hraniti s koreninami rastlin, nato se zabubijo, odrasli hrošči pa se pojavijo konec maja oziroma v začetku junija. Ličinke so bele do rumenkasto rjave, ukrivljene v značilno obliko črke C in imajo tri pare dobro razvitih nog. Škodo povzročajo tako ličinke kot odrasli hrošči.

Posamezniki naj morebitne najdbe sporočijo strokovnjakom za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica (tel. 00386-533 51 00, e-pošta info@go.kgzs.si) oz. deželnemu zavodu Ersa. »Če sumite, da ste jo videli, pošljite fotografijo z navedbo kraja opažanja na segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it,« pozivajo iz goriške izpostave zavoda Ersa, ki je na svoji spletni strani objavil navodila, kako naj ravnajo na območjih, kjer je hrošč že prisoten.