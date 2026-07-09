Čakanja bo kmalu konec. Vsaj za nekaj časa. Testne vožnje openskega tramvaja se zaključujejo, pri lokalnem prevozniku Trieste Trasporti računajo, da bi tramvaj lahko spet prevažal potnike že v drugi polovici prihodnjega tedna, najverjetneje od četrtka, 16. julija. To izhaja iz včerajšnjega poročila vodstva Trieste Trasporti na skupnem zasedanju stalnih svetniških odborov Občine Trst za odnose s podjetji v občinski lasti ter za javne naložbe.

Razprava med politiko in tehniki je bila tudi priložnost za širšo debato o prihodnosti tramvaja. »Vsi ga imamo radi, iz prevozne perspektive pa ima neskončno omejitev,« je dejal Marzi. »Vsak Tržačan se bo raje peljal z avtobusom,« je spomnil na priljubljenost nadomestnih avtobusov, ki vozijo po Ulici Commerciale. Vsi avtobusi podjetja Trieste Trasporti prevažajo dnevno približno 140.000 potnikov, tramvaj jih po navadi 1200, ob rekordnih dnevih 2000. Na avtobusih med Trstom in Krasom pa je dnevno za več kot 30.000 potnikov, je izpostavil Semplice.

Trieste Trasporti namenja letno približno 250.000 evrov za redno vzdrževanje proge, občini pa plačuje 300.000 evrov najemnine. Na tramvajski progi je zaposlenih 25 ljudi. Nekoč, sta poudarila Marzi in Semplice, je bilo zaposlenih še enkrat toliko, vsa dela je opravljalo osebje podjetja, imeli so celo svojo livarno. To bi bilo danes nemogoče, če bi hoteli imeti rentabilen tramvaj, bi morali danes potniki za vožnjo odšteti 150 evrov.

»Če se pokvari eden od tramvajev, se pokrižamo,« je dejal Marzi in spomnil, da ne obstajajo projekti tramvajev, tehniki morajo specializiranim livarnam pošiljati projekte, ki jih sami sestavijo na podlagi opazovanja in meritev. Seveda bi lahko posodobili infrastrukturo z ogromnimi naložbami, a ne bi imeli več openskega tramvaja, temveč nekaj novega, je opozorila odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. »Dokler bo tramvaj tak, se bomo še srečevali tukaj,« se je pošalil Semplice.

Po kopitu lanskega eksperimenta Trieste Tram Tour naj bi tudi letos ob sobotah, nedeljah in praznikih bili na voljo turistični tramvaji. Marzi je sicer napovedal, da bodo ponudbo nekako prilagodili, podrobnosti niso dorečene. Govor je bil o zmanjšanju števila turističnih voženj. Semplice je napovedal, da se jim zdi zamisel o splošni podražitvi vozovnic za turiste smotrna. To bodo tudi predlagali Deželi FJK, ki mora potezo odobriti.